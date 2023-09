Así luce Timothée Chalamet (Dune) como Nightwing... en un brutal fan-art

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

El compañero de Batman en los cómics, Nightwing, iba a tener su propia película en el Universo DC pero tras la llgada de James Gunn el proyecto, finalmente, se canceló. Sin embargo, esto no ha impedido que un ilustrador haya imaginado como se vería Timothée Chalamet (Dune) vistiendo el heroico e imponente manto de Dick Grayson en un brutal fan-art del filme que estaría dirigido por Chris McKay.

Fue a principios de año cuando en una entrevista con ReelBlend, el propio McKay se pronunció sobre la cinta de Nightwing e insistió en que no estaba cancelada a pesar de que no era prioritaria para Warner Bros: "Espero que siga siendo una realidad. Espero que todavía podamos hacer esa película". Y aunque el estudio todavía no lo ha anunciado oficialmente, la falta de información o los avances en su preproducción, vienen a confirmar de facto que no verá la luz.

Tanto es así, que hace escasos días, el periodista de The Wrap, Umberto González, comentó que el proyecto estaba muerto. A pesar de ello, el artista conocido como Buffy2Ville, ha compartido en su cuenta de Instagram como se hubiese visto Chalamet encarnando a Dick Grayson en la película de Nightwing.

Así, en tres espectaculares imágenes, dan buena cuenta del imponente actor, conocido por interpretar en 2021 a Paul Atreides en la versión de Dune de Denis Villeneuve, enfundado en una actualización del clásico atuendo que el líder de los Titanes viste tanto en los cómics como en la serie de Netflix.

La segunda de estas ilustraciones muestra un aspecto más alejado del traje, casi como una armadura ciberpunk con aguijones en los hombros, mientras que la tercera y última, Chalamet, con porte reflexivo, luce la icónica máscara de Nightwing.

Al margen de que la cinta protagonizada por Dick Grayson no vaya a ver finalmente la luz en cines, James Gunn ya prepara The Brave and The Bold, cinta que dirigida por Andy Muschietti presentará a Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne/Batman, como Robin, por lo que aún cabe la posibilidad de que Dick Grayson tenga una breve aparición en algún punto de la trama.