Coppola, Antonio Banderas y más estrellas lloran a Gene Hackman: "Hemos perdido un gigante"

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Hollywood llora la muerte de Gene Hackman. El cuerpo del actor, de 95 años, ha sido encontrado muerto junto a su mujer, Betsy Arakawa, en domicilio. A la espera de que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento, numerosas personalidades de Hollywood ya han rendido homenaje al intérprete a través de las redes sociales.

Francis Ford Coppola, que dirigió al actor en La conversación y Legítima defensa, compartió una publicación en Instagram. "La pérdida de un gran artista siempre es motivo tanto de duelo como de celebración: Gene Hackman, un gran actor, inspirador y magnífico en su trabajo y complejidad. Lamento su pérdida y celebro su existencia y contribución", escribió.

Nathan Lane, quien coprotagonizó con Hackman Una jaula de grillos, elogió su versatilidad y talento. "Gene Hackman era mi actor favorito, como creo que le dije todos los días que trabajamos juntos en Una jaula de grillos. Al verlo de cerca fue fácil ver por qué era uno de los mejores. Nunca podrías verlo actuando. Sencillo y real, reflexivo y conmovedor", dijo en un comunicado.

Viola Davis también recordó a Hackman en Instagram y escribió: "¡Me encantaste en todo! La conversación, French Connection, La aventura del Poseidón, Sin perdón: duro pero vulnerable. Fuiste uno de los grandes. Dios bendiga a quienes te amaron. Descanse en paz".

Josh Brolin dijo que estaba "destrozado" por las muertes de Hackman y su esposa. "Siempre fue uno de mis favoritos", escribió en Instagram.

"Un día muy triste para la familia del cine. Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa fallecieron. Mi más sentido pésame a amigos, familiares y amantes del cine", publicó Antonio Banderas.

En X, Edgar Wright simplemente recordó a Hackman como "el más grande", mientras que George Takei apuntó: "Hemos perdido a uno de los verdaderos gigantes de la pantalla. Gene Hackman podía interpretar a cualquiera y podías ver toda una vida detrás. Podría ser todos y nadie, una presencia imponente o un ciudadano común y corriente. Así de poderoso era como actor. Le echaremos de menos, pero su trabajo perdurará para siempre".

We have lost one of the true giants of the screen. Gene Hackman could play anyone, and you could feel a whole life behind it. He could be everyone and no one, a towering presence or an everyday Joe. That’s how powerful an actor he was. He will be missed, but his work will live on… pic.twitter.com/OfmXVCG0jt