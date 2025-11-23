Así era el plan original de Marvel con Kang en Vengadores: The Kang Dynasty antes de su cambio a Doomsday

Así era el plan origian de Marvel con Kang en Vengadores: The Kang Dynasty antes de su cambio a Doomsday - MARVEL STUDIOS

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

Aunque Vengadores: Doomsday coloca a Doctor Doom como el próximo gran villano de Marvel Studios, los planes originales de la franquicia eran recurrir a Kang el Conquistador como antagonista de la Saga del Multiverso. Todo cambió cuando Disney despidió a Jonathan Majors, actor que lo interpretó en Loki y Ant-Man y la Avispa: Quantumania, tras ser declarado culpable de agresión imprudente en tercer grado y acoso dentro de un caso de violencia doméstica, lo que animó al estudio a reorientar su estrategia.

En ese contexto, Michael Waldron, creador de Loki, guionista de Doctor Strange en el multiverso de la locura y uno de los primeros escritores vinculados a Vengadores: The Kang Dynasty antes de su reconversión en Doomsday, ha revelado una de las secuencias que se barajaron en los primeros borradores y que implicaba el debut de los Jóvenes Vengadores.

"Jeff Loveness y yo pasamos una tarde planeando que los Jóvenes Vengadores derrotaran a una variante del villano y que estuvieran muy entusiasmados por ello, pero para descubrían que ese Kang en concreto llevaba una tarjeta que decía que tuvieran paciencia con él, que era su primer día como Kang. Y entonces se desanimaban muchísimo", revela Waldron durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit.

La escena en cuestión encaja con la arquitectura narrativa que Marvel Studios venía levantando con Loki y Quanumanía, donde Kang era una pieza fundamental el multiverso con la amenaza de sus infinitas variantes, así como en The Marvels, película en la que Kamala Khan reclutaba a Kate Bishop para su propio grupo de héroes.

A pesar de que la situación judicial de Majors fue el detonante, en los meses posteriores se hizo público que antes de abandonar oficialmente la senda de Kang Marvel ya valoraba contar con Doom como némesis principal de cara a Secret Wars y que las conversaciones con Robert Downey Jr. para interpretar al villano ya se habían producido.

El giro creativo llegó acompañado de un cambio de dirección. En la Comic-Con de San Diego 2024, Marvel anunció que Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos) pasaba el testigo a Joe y Anthony Russo, cineastas detrás de Infinity War y Endgame. Regresan al UCM para dirigir dos nuevas entregas de Vengadores, Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, y Secret Wars, que lo hará el 17 de diciembre de 2027.

Al frente del libreto de Doomsday figura Stephen McFeely, coguionista de la trilogía Capitán América y del díptico Infinity War / Endgame. McFeely ha explicado que su objetivo es traer de vuelta a Downey Jr. sin modificar el emblemático final de Tony Stark en 2019, subrayando que se trata de "un personaje completamente diferente".

Vengadores: Doomsday cuenta oficialmente en su reparto con Robert Downey Jr. como Doctor Doom, Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.

También es oficial el regreso de varios mutantes del universo Fox como es el caso de Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).