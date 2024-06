MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Armie Hammer, protagonista de películas como Call Me by Your Name o El Llanero Solitario, estaba en lo más alto de su carrera cuando en 2021 surgieron contra él acusaciones de violación y canibalismo. El actor ha estado desde entonces alejado de la vida pública, pero recientemente ha concedido una entrevista en la que ha hablado del escándalo.

Durante una entrevista en el podcast Painful Lessons, Hammer reflexionó sobre las acusaciones de canibalismo y calificó la situación de "divertidísima". "La gente me llamó caníbal y todos se lo creyeron. Dijeron: 'Sí, ese tipo se comió a gente'. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que tienes que hacer para ser caníbal? ¡Tienes que comerte gente! ¿Cómo voy a ser caníbal? Fue extraño", argumentó.

Además, Hammer fue acusado en 2021 de abuso sexual y comportamiento inadecuado por parte de varias mujeres, y también se filtraron mensajes privados que supuestamente envió a mujeres sobre sus fantasías caníbales y fetiches sexuales. "Incluso en las discrepancias, en lo que sea que la gente haya dicho, en lo que sea que haya sucedido, ahora estoy en un lugar de mi vida en el que estoy agradecido por todo", declaró el actor.

El intérprete también se sinceró sobre su salud mental, asegurando que "nunca supe darme amor" porque "tenía este trabajo en el que podía conseguirlo de mucha gente". "De hecho, ahora estoy en un punto en el que estoy muy agradecido por ello, porque era el punto en el que me encontraba en mi vida antes de que me sucedieran todas esas cosas. No me sentí bien. Nunca me sentí satisfecho, nunca tuve suficiente. Nunca estuve en un punto donde fuera feliz conmigo mismo, donde tuviera autoestima", esgrimió.

Hammer dijo que las acusaciones causaron "la muerte de su ego, la muerte de su carrera" y finalmente se unió a un programa de rehabilitación. "Es casi como si una bomba de neutrones hubiera estallado en mi vida. Me mató, mató mi ego, mató a todas las personas a mi alrededor que pensé que eran mis amigos y que no lo eran; todas esas personas, en un instante, se fueron", relató.

"Pero las bases todavía estaban en pie. Todavía estoy aquí, todavía tengo mi salud y estoy muy agradecido por eso", añadió.

En cuanto a su carrera, Hammer admitió que está completamente paralizada porque "no es un bien viable" para el "sistema de Hollywood". Sin embargo, está trabajando de manera independiente y desveló que está escribiendo un guion con un amigo.