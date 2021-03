Armie Hammer, acusado de violación por una joven: "Pensé que me iba a matar"

Armie Hammer at the 34th Film Independent Spirit Awards on February 23, 2019 in Los Angeles, California

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

Armie Hammer está siendo investigado por la policía de Los Ángeles después de que una mujer denunciara al actor por una presunta violación. Fue el pasado 3 de febrero, cuando los detectives de delitos sexuales del Departamento de Policía angelino recogieron el testimonio de una joven que dijo que fue atacada por Hammer.

Norma Eisenman, portavoz del departamento, señaló a los medios que no podía revelar más detalles sobre el informe, pero una fuente cercana a la investigación confirmó que fue presentado por la misma mujer que alegó en una conferencia de prensa el miércoles que Hammer la "violó violentamente".

Esa mujer, que fue identificada como Effie, apareció junto a su abogada, Gloria Allred, a través de videoconferencia para afirmar que Hammer la agredió durante más de cuatro horas el 24 de abril de 2017. Durante el ataque, dijo, el protagonista de 'Call Me By Your Name' y 'The Man from U.N.C.L.E.' le "golpeó repetidamente" la cabeza contra la pared y golpeó sus pies con una fusta.

"Traté de escapar, pero él no me dejó. Pensé que me iba a matar", dijo entre lágrimas Effie, que tiene 24 años y es residente en Europa. "Luego se fue sin preocuparse por mi bienestar. Estaba completamente en shock y no podía creer que alguien a quien amaba me hiciera eso. Intenté con todas mis fuerzas justificar sus acciones, hasta el punto de responderle de una manera que no reflejaba mis verdaderos sentimientos", relató la denunciante.

En sus propios comentarios, Allred recordó que una mujer tiene derecho a retirar su consentimiento "en cualquier momento", incluso si ha aceptado "cierta actividad sexual".

"Si ella retira su consentimiento y le pide a su pareja que se detenga por cualquier motivo, él está legal y moralmente obligado a hacerlo. Si no se detiene, corre el riesgo de cometer un delito contra ella", afirmó Allred.

SEXO "COMPLETAMENTE CONSENSUADO"

A través de su abogado, Andrew Brettler, Hammer refutó categóricamente las acusaciones de Effie y señaló que todos sus encuentros sexuales fueron "completamente consensuados, discutidos y acordados de antemano y mutuamente participativos". Brettler argumentó que las afirmaciones de Effie vienen motivadas por la filtración accidental de un mensaje de texto de contenido sexual realizada por el actor, el pasado 18 de julio de 2020.

"Nunca fue la intención del Sr. Hammer avergonzar o exponer los fetiches o deseos sexuales perversos [de Effie]", dijo Brettler, refiriéndose a la captura de pantalla del intercambio de mensajes de texto gráficos que saltó a los medios "pero ahora ha escalado este asunto a otro nivel mediante la contratación de un abogado civil para realizar una conferencia de prensa pública".

En respuesta a la captura de pantalla, Allred desafió a Hammer a "presentar todas y no solo algunas" de sus comunicaciones con Effie al Departamento de Policía de Los Ángeles y a "responder a todas sus preguntas directamente en lugar de a través de sus abogados".

En el transcurso de su relación intermitente de cuatro años, que dijo que comenzó después de conocer a Hammer en Facebook a la edad de 20 años, Effie dijo que sufrió abusos "mentales, emocionales y sexuales".

Agregó que desde entonces ha tenido pensamientos suicidas, terrores nocturnos y angustia emocional. Aunque Allred no confirmó que Effie era la mujer detrás de la cuenta de Instagram HouseOfEffie, que comenzó a compartir afirmaciones similares sobre Hammer en enero de 2020, una fotografía de Effie proporcionada por Allred coincidía con la publicada por la mujer detrás de la cuenta de redes sociales.

A principios de enero, HouseOfEffie fue el primer relato en acusar públicamente a Hammer de comportamiento sexual no consensuado. Posteriormente, otras dos mujeres se manifestaron en la prensa alegando que Hammer las presionó para que participaran en actos de sadomasoquismo con los que luego dijeron que se sentían incómodas.

En ese momento, Hammer, de 34 años, dijo que las acusaciones eran "afirmaciones falsas" que eran a la vez "perversas y espurias". Aún así, dejó de trabajar en una comedia romántica coprotagonizada por Jennifer López que tenía previsto filmar en República Dominicana el mes pasado.

Desde entonces, el actor también ha salido de otro proyecto de alto perfil, una serie de Paramount + sobre la realización de 'El Padrino' y sus representantes en la agencia William Morris Endeavor se han desvinculado del actor.