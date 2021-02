La exmujer de Armie Hammer rompe su silencio tras las acusaciones de canibalismo

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Armie Hammer copó los titulares recientemente tras ser acusado por varias mujeres canibalismo y acoso. Después de que el actor anunciara su salida de varios de sus próximos proyectos, Elizabeth Chambers, exmujer del intérprete, se ha pronunciado al respecto a través de Instagram.

"Durante semanas he tratado de procesar todo lo que ha ocurrido. Estoy conmocionada, desconsolada y devastada. Dejando a un lado la angustia, estoy escuchando y continuaré escuchando y educándome sobre estos delicados asuntos. No me había dado cuenta de cuánto ignoraba", escribió Chambers que se separó del actor el pasado mes de julio tras diez años de matrimonio.

"Apoyo a cualquier víctima de agresión o abuso e insto a cualquier persona que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para sanar", afirmó la estadounidense, que aclaró que por el momento no hará más comentarios sobre el tema.

"Mi único enfoque y atención seguirá estando en nuestros hijos, en mi trabajo y en la recuperación durante este momento increíblemente difícil. Gracias por todo el amor y apoyo, y gracias de antemano por vuestra continua amabilidad, respeto y consideración por nuestros hijos y por mí mientras encontramos la forma de seguir adelante", concluyó.

El escándalo estalló en enero, después de que una mujer compartiera unos mensajes que supuestamente recibió de parte de Hammer. Bajo el nombre House of Effie en Instagram, la persona que filtró los mensajes asegura que en ellos se detallan algunas "perturbadores fantasías sexuales" del intérprete, incluyendo actos de canibalismo. A este primera controversia se sumó otro desliz por parte del actor en Instagram. La estrella colgó un vídeo erótico en su perfil privado, pero el clip, que muestra a una mujer en lencería, salió a la luz.

A raíz de esto, el artista abandonó Shotgun Wedding, cinta protagonizada por Jennifer Lopez. Posteriormente se desvinculó de Gaslit, serie producida por Sam Esmail, y The Offer.