Armie Hammer protagonizará The Dark Knight, lo nuevo de Uwe Boll

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

La carrera de Armie Hammer frenó en seco en 2021 cuando estalló el escándalo tras ser acusado de violencia sexual y canibalismo. Ahora el protagonista de títulos como Call Me by Your Name o El Llanero Solitario intenta relanzar su carrera. Y en su horizonte aparece un proyecto de la mano de uno de los directores más singulares del actual panorama cinematográfico, Uwe Boll.

Según informa Variety, el realizador responsable de títulos como En el nombre del rey, House of the Dead, Alone in the Dark o Asalto en Wall Street ha elegido a Hammer como protagonista de su nuevo thriller, The Dark Knight. "La historia de 'The Dark Knight' no podría ser un tema más actual, y estoy emocionado de darle vida con este excelente elenco", aseguró el cineasta.

Un poyecto en el que Armie Hammer dará vida a Sanders, un hombre que emprende una cruzada contra el crimen. Sus heroicas acciones como implacable vigilante lo convertirán en un héroe a ojos de los ciudadanos e idolatrado en las redes sociales. En cambio, otros, como el comisario de la policía, considerarán que Sanders es una amenaza pública y debe ser detenido a toda costa.

Basada en un guion del propio Boll, la cinta comenzará a filmarse el próximo 27 de enero en Croacia. Pese a que su título, The Dark Knight, y su trama recuerden inevitablemente al caballero oscuro de Christopher Nolan, el productor ejecutivo del filme, Michael Roesch, aseguró en declaraciones recogidas por el medio que "es muy diferente", evitando así cualquier confusión posible con la cinta del oscarizado director de Oppenheimer.

"Con Armie Hammer en el papel principal y otros grandes actores que pronto anunciaremos, y un guion excepcional, estamos entusiasmados de seguir edificando sobre la gran acogida que tuvimos con First Shift y Run, y dentro de poco tendremos otro destacado filme", añadió Roesch.

En cuanto a Hammer, tras una exhaustiva investigación, los fiscales de Los Ángeles a cargo del caso decidieron finalmente en 2023 no acusar de delito alguno al actor. No hace mucho se dio a conocer que el actor desempeñaría un papel clave junto a Thomas Jane (The Punisher) y William H. Macy (Fargo) en el western Frontier Crucible, cuyo rodaje arrancó en noviembre de 2024.

Así pues, parece que Hammer ha sabido, pese a todo, abrirse camino nuevamente en la industria de Hollywood. De hecho, a su reciente paso por el podcast Your Mom's House, confesó que, tras tres años sin proyecto alguno en su agenda, ha comenzado a recibir varias ofertas y rechazado muchas de ellas.