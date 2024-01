Harrison Ford, emocionado en los Critics Choice Awards dedica el premio a su esposa Calista Flockhart

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Los Critics Choice Awards otorgaron su premio honorífico a Harrison Ford. El legendario actor de 81 años fue homenajeado por una larga e inigualable trayectoria en la que se incluyen personajes inolvidables como el arqueólogo Indiana Jones o el intrépido Han Solo de Star Wars. Un galardón que el intérprete agradeció con un emocionado discurso en el que estuvo a punto de romper a llorar.

El encargado de darle el premio fue James Mangold, director de Indiana Jones y el Dial del Destino, la entrega final de Ford en la saga. "Las estrellas más grandes del universo se llaman hipergigantes... Por supuesto, Harrison Ford es una estrella. Sin embargo, esta noche afirmo que es un hipergigante. Una estrella tan grande que contiene multitudes. Una estrella tan única que atrae a otras estrellas. Ha dado calor a cada una de nuestras vidas", expresaba el cineasta.

Tras el discurso de Mangold, Ford subía al escenario para agradecer el reconocimiento. "En primer lugar, estoy muy feliz de estar aquí y ver en qué se está convirtiendo nuestra industria. Todas esas personas talentosas que están consiguiendo oportunidades que probablemente no habrían existido en la primera parte de mi carrera. Estoy muy contento por eso", señalaba.

