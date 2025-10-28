Cinesa celebra Halloween con un maratón de grandes películas de terror

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Se acerca la noche más terrorífica del año: Halloween. Con motivo de su celebración, Cinesa ha programado un ciclo especial con las mejores películas del género. De esta manera, hasta el 31 de octubre los espectadores podrán volver a disfrutar en la pantalla grande de títulos como Hereditary, Strangers: Capítulo 1 o Midsommar.

Hasta el jueves 30 de octubre, se llevará a cabo un mini ciclo de Halloween que incluye Hereditary y Midsommar, las aclamadas cintas dirigidas por Ari Aster. La programación especial se completa con Longlegs, el exitoso filme de Osgood Perkins protagonizado por Nicolas Cage.

Al día siguiente, el 31 de octubre, tendrá lugar otro ciclo especial de temporada que incluirá la proyección de Háblame, Sting. Araña Asesina y Strangers Capítulo 1. Esas mismas películas también se podrán ver en el tradicional maratón de halloween celebrados en el Cinesa Mallorca Fashion Outlet.

Además, los asistentes del evento tendrán la oportunidad de ver Immaculate y un título sorpresa. Las entradas para los ciclos y el maratón ya están a la venta en la web de la compañía.

Empieza la cuenta atrás para vivir un #Halloween de escándalo 👻

Ya puedes comprar tus entradas, ¿te atreves? 🧟‍♀️🎃https://t.co/LWgVkZC2f9 pic.twitter.com/Kx21Gz8ivS — Cinesa (@Cinesa) October 26, 2025

Estos títulos se unen a las películas del género de terror que se encuentran actualmente en la cartelera, entre las que destacan Black Phone 2, la secuela que recupera al monstruo encarnado por Ethan Hawke; Together, protagonizada por Alison Brie y Dave Franco; Vieja loca, thriller psicológico protagonizado por Carmen Maura y La hermanastra fea, la versión gore del cuento de la cenicienta narrado desde la perspectiva de una de las hermanastras.

Según los datos de Comscore, el género de terror atrajo a las salas a 6 millones de espectadores en 2024. "Este Halloween queremos que nuestros clientes se atrevan a disfrutar del cine más terrorífico de la mejor manera: en nuestras salas", afirma Ramón Biarnés, Managing Director Norte y Sur de Europa de Odeon Cinemas Group