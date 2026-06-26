Apasionante tráiler de Sentido y sensibilidad, nueva adaptación del clásico de Jane Austen - FOCUS FEATURES

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Daisy Edgar-Jones (Twisters) y Esmé Creed-Miles (Hanna) interpretan a las hermanas Elinor y Marianne Dashwood en la nueva adaptación cinematográfica del clásico de Jane Austen Sentido y sensibilidad, dirigida por Georgia Oakley (Blue Jean). A la espera de su estreno el 16 de octubre, Focus Features ha lanzado un apasionante tráiler del filme, con las protagonistas envueltas en escandalosos enredos amorosos.

El adelanto arranca en Norland Park, el hogar de los Dashwood, donde la familia se enfrenta a la inminente pérdida de su casa. "Esta casa siempre será mi hogar. Encontraremos otro sitio igual de bonito con el dinero que nos dejó papá", dice la señora Dashwood, interpretada por Caitríona Balfe, a sus desconsoladas hijas.

"¿Qué dinero?", pregunta una de ellas rota de dolor. Instantes después entra en escena John, el hijo del primer matrimonio del señor Dashwood, sobre el que recae buena parte de su herencia y cuya esposa Fanny disfruta mudándose inmediatamente a su gran casa.

EL AMOR SE APODERA DE ELINOR DASHWOOD

Poco después, una escena muestra a Edward Ferrars, un apuesto caballero encarnado por George MacKay, que encandila a Elinor y la sonroja. "Lo aprecio mucho", confiesa la joven entre risas a su hermana Marianne.

Otras secuencias muestran cómo a esta última le salva la vida el caballero Willoughby y a la señora Jennings, a quien pone rostro Fiona Shaw, la esposa del primo de la señora Dashwood, intentando ayudarlas a su manera: casándolas. Así como también a Bodhi Rae Breathnach como la pequeña de las hermanas Dashwood, Margaret.

Dirigida por Oakley a partir de un guion de Diana Reid, Sentido y sensibilidad también cuenta en su reparto con Chloe Pirrie como Lady Middleton, Frank Dillane como John Willoughby, Tom Brooke como John Dashwood y Herbert Nordrum como el coronel Brandon. Tim Bevan, Eric Fellner junto a India Flint y Jon Wallett son los productores de la película.