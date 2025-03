Anora, la triunfadora de los Oscar, ya tiene fecha de estreno en Filmin

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Anora, la gran ganadora de los Oscar 2025 con sus cinco premios, aterrizará en Filmin este jueves 6 de marzo. La cinta de Sean Baker busca darle una vuelta de tuerca al cuento de la Cenicienta a través de la historia de una trabajadora sexual que se casa con el hijo de un oligarca ruso.

La 97.ª edición de los Oscar dejó un vencedor: Sean Baker y su Anora. De los seis premios a los que aspiraba la cinta se ha hecho con cinco estatuillas: mejor película, mejor dirección, mejor actriz principal para Mikey Madison, mejor guion original y mejor montaje. Además, cabe destacar que el presupuesto de este filme era bastante menor en comparación con otros de sus competidores como Dune: Parte Dos, A Complete Unknown o Wicked.

"Anora, una joven prostituta de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce e impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio" reza la sinopsis oficial de la cinta.

El filme, ganador de la Palma de Oro en Cannes, ha supuesto el mayor éxito hasta el momento de Baker. Nacido en Nueva Jersey, el director siempre ha estado más relacionado con el cine independiente. Entre su filmografía destacan títulos como The Florida Project, Four Letter Words, Take Out, Prince of Broadway y Starlet.