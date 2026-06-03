Anna Faris regresa a Scary Movie: "Esta franquicia siempre ha sido infravalorada" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 3 Jun. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Cuando el cine de terror parecía tomarse cada vez más en serio a sí mismo, Scary Movie irrumpió en el año 2000 para convertir los mayores éxitos del género en objeto de burla. Ahora, veintiséis años después de la primera película, la saga Scary Movie regresa a la gran pantalla. La sexta entrega de la franquicia, dirigida por Michael Tiddes, reúne de nuevo a algunos de sus personajes más icónicos. La comedia llega a los cines españoles este viernes 5 de junio.

Los hermanos Marlon y Shawn Wayans vuelven a ponerse delante y detrás de las cámaras junto a Anna Faris y Regina Hall para recuperar a los inolvidables Shorty, Ray, Cindy y Brenda. En esta ocasión, el grupo se enfrenta una vez más a un escenario repleto de referencias al cine de terror actual, desde reboots y remakes hasta secuelas, precuelas, spin-offs y el llamado "elevated horror".

Para Anna Faris, regresar al papel de Cindy Campbell ha supuesto una experiencia especialmente emocionante. "Ha sido increíble. Siempre pensé que, si volvía a formar parte de otra Scary Movie, tendría un papel pequeño y que no me haría mucha ilusión", manifiesta la actriz durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Faris defiende el legado de la saga, reivindicando el impacto cultural que ha tenido durante más de dos décadas. "Para mí, toda la trayectoria de Scary Movie siempre ha sido la de una franquicia infravalorada y poco reconocida. Sé lo difícil que es hacer estas películas y sé cuánto le encantan a la gente, porque lo siento como actriz; lo noto por la calle, cuando la gente me da su opinión", señala.

EL CORE FOUR

Uno de los grandes atractivos de esta nueva entrega es precisamente el regreso de personajes tan populares como Cindy, Brenda, Shorty y Ray, que se convirtieron en algunos de los rostros más reconocibles de la franquicia desde su debut en el año 2000.

Marlon Wayans considera que buena parte del éxito de Shorty radica en la forma en que el personaje afrontaba el horror desde una perspectiva completamente distinta. "Shorty representaba la cultura popular y reflejaba cómo pensaría un adolescente corriente o un chico de un entorno urbano si se viera en una situación así", explica. "Todo el mundo le tiene miedo al asesino, excepto Shorty, que consigue encontrar y sacar el lado divertido incluso de la persona más asesina posible: un asesino en serie. Creo que eso eliminaba el miedo para el público", añade.

Por su parte, Shawn Wayans destaca la singular personalidad de Ray como una de las claves de su popularidad. "Creo que simplemente es un personaje muy divertido. Es un tipo atlético, duro, pero al mismo tiempo es ambiguamente gay y vive en una completa negación. Tiene una novia que le sirve de tapadera, y ella también vive en la negación. Es una dinámica muy divertida de explorar", dice.

Con el regreso de sus protagonistas originales y la promesa de llevar la parodia al extremo una vez más, Scary Movie 6 busca recuperar el espíritu desenfadado y provocador que convirtió a la franquicia en un fenómeno global.

Los actores Regina Hall, Damon Wayans Jr., Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Cheri Oteri, Chris Elliott, Dave Sheridan, Heidi Gardner, Lochlyn Munro, Olivia Rose Keegan, Ruby Snowber, Savannah Lee Nassif y Sydney Park completan el reparto de Scary Movie 6.