Deporte, sacrificio y mucha sangre en el tráiler de El mejor, película producida por Jordan Peele

MADRID, 11 Ago. (CulturaOCio) -

El mejor, el nuevo thriller de terror producido por Jordan Peele (Déjame salir), aterrizará en las salas de cine el próximo 14 de noviembre. De cara a su estreno, el filme ha lanzado un nuevo tráiler en que presenta a una antigua estrella de fútbol americano que se enfrenta a las terribles consecuencias de una pregunta clave: ¿Qué sacrificarías para convertirte en el mejor de todos los tiempos?

El avance, de poco más de dos minutos y medio de duración, presenta a Cameron Cade (Tyriq Withers), un joven quarterback que sufre un traumatismo craneal tras un ataque de un seguidor. Sin embargo recupera la esperanza cuando recibe la invitación del legendario Isaiah White (Marlon Wayans), a quien idolatra desde su infancia. "Esto no es un juego", le advierte al joven jugador, que pronto se dará cuenta que el precio que hay que pagar por ser el mejor quizá es demasiado alto.

A continuación el tráiler muestra un violento entrenamiento donde a cada fallo del deportista, otro recibe un fuerte balonazo en la cara hasta sangrar. "El deporte recompensa la violencia, acostúmbrate", afirma White. A partir de ese momento, el joven se verá envuelto en una sangrienta espiral de violencia con un único objetivo: lograr ser el mejor en su deporte.

"Cameron Cade, un joven quarterback destinado al estrellato que ha entregado su vida y su identidad al fútbol. La víspera del famoso Scouting Combine profesional, un forofo trastornado ataca a Cam provocándole un trauma cerebral que puede acabar con su carrera.

Cuando todo parece perdido, Cam vuelve a recuperar la esperanza gracias a su héroe Isaiah White (Marlon Wayans), un legendario quarterback con ocho campeonatos en su haber, convertido en súper estrella cultural.

Este le ofrece a Cam entrenarle en el centro privado que comparte con su esposa Elsie White, una famosa influencer (Julia Fox). Pero a medida que el entrenamiento de Cam progresa, el carisma de Isaiah empieza a convertirse en algo oscuro que le empuja a mandar a su protegido a una espiral que puede costarle mucho más de lo que está dispuesto a dar", reza la extensa sinopsis oficial.

Junto ex receptor de fútbol americano Withers (Sé lo que hicisteis el último verano) y Wayans (Air) conforman el elenco principal de El mejor Julia Fox (Adults), Tim Heidecker (Nosotros) y Jim Jefferies (Legit). Completan el reparto de la película otros como el luchador de la categoría de pesos pesados de la MMA Maurice Greene, y los artstas de hip hop Guapdad 4000 y Tierra Whack, que debutan en la gran pantalla.

Justin Tipping (Kicks, historia de unas zapatillas) dirige el filme a partir de un guion firmado por Zack Akers y Skip Bronkie, creadores de la serie de ciencia-ficción Limetown, y de Justin Tipping (Run the World). La producción ejecutiva corre a cargo de David Kern y Kate Oh.