Ana Mena, protagonista de Ídolos con Óscar Casas, confirma sus "planes de seguir compaginando" música y cine

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

Ídolos ya ha llegado a los cines, película ambientada en el Campeonato Mundial de MotoGP protagonizada por Óscar Casas y Ana Mena. El filme, dirigido por Mat Whitecross, ha marcado el retorno a la actuación de la cantante quien, además, ha compuesto dos canciones para su banda sonora.

"Me gustaría, de manera más frecuente, seguir dedicando tiempo a la actuación", asegura Mena en una entrevista concedida a CulturaOcio.com. "Planes de seguir compaginando ambas pasiones, por supuesto que existen. Y bueno, ya os contaremos cositas", adelanta, matizando que su intención es centrarse "por partes iguales" en el cine y la música.

La artista se unirá al elenco de Furia en su segunda temporada, que ha fichado también para sus nuevos capítulos a Carmen Maura, Maribel Verdú, Cecilia Suárez y Clara Sans. Mena ya contaba con experiencia como actriz, habiendo trabajado en series como Bienvenidos a Edén, pero Ídolos es su primer papel principal en una película, algo que califica como "un sueño".

"Llevaba años concentrada en la música. Sí que tenía ganas de retomar la actuación, pero necesitaba encontrar un proyecto que pudiese compaginar, que me diese esa libertad y que además me enamorara", explica. En el filme, Mena da vida a Luna, una joven que empujará al protagonista, interpretado por Casas, a replantearse si puede compaginar la exigencia que supone la competición con su vida personal.

"Me encanta la actuación desde que era muy pequeña. Empecé haciendo proyectos de ficción con once añitos", relata Mena, cuyos primeros trabajos actorales incluyen La piel que habito de Pedro Almodóvar y Marisol, miniserie de dos episodios en la que dio vida a la cantante de pequeña.

Mena ha compuesto dos canciones para la banda sonora del filme. Una experiencia que, asegura, fue "apasionante" pero también "una gran responsabilidad", pues no quería que los temas "sacaran a la gente de la película". En este sentido, Casas apostilla que ha logrado su objetivo. "Al revés, lo que hacen es meterte", afirma el actor.

"Me estudié muy bien la secuencia donde sabía que sí o sí iba a ir esa canción: cómo era el 'crescendo' de esa secuencia, qué tipo de canción le sumaba, también que sumase a la actuación de Óscar...", explica Mena. Titulados 'CUTE GUAPO' y 'UN LATIDO', ambos temas ya están disponibles en plataformas digitales.