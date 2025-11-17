Óscar Casas y Ana Mena, amor a toda velocidad en el tráiler de Ídolos

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Ídolos, película protagonizada por Óscar Casas y la cantante Ana Mena, ya ha lanzado su primer tráiler. El filme, ambientado en el Campeonato mundial de MotoGP y dirigido por Mat Whitecross (Oasis: Supersonic), llegará a los cines el próximo 23 de enero.

La cinta gira en torno a la complicada relación entre Edu, el joven piloto protagonista encarnado por Óscar Casas, y su padre, interpretado por Claudio Santamaría, a quienes no les queda más remedio que entrenar juntos.

Ambos tendrán que resolver sus diferencias para trabajar unidos, aunque Edu no tardará en romper una de las normas impuestas por su nuevo entrenador: "Nada de chicas". Así, cuando conoce a Luna, interpretada por Ana Mena, preferirá seguir con ella y aceptar las consecuencias.

"Edu es un joven piloto de motos muy agresivo en quien ningún equipo confía. Eli, jefe del equipo de Aspar Team en Moto2, le ofrece una oportunidad con la condición de que sea su padre, Antonio Belardi, quien le entrene. Edu lleva muchos años sin ver a su padre, un expiloto que se retiró de las pistas tras provocar la muerte de otro durante una carrera. Aunque Edu odia a su padre por haberle abandonado, sabe que sólo con él puede llegar a alcanzar su sueño.

Edu se someterá al estricto control de preparación que le exige Antonio, el cual incluye dejar a un lado el amor... Hasta que conoce a Luna, una joven artista que acaba de abrir un salón de tatuajes justo debajo de su casa", reza la sinopsis oficial.

Ídolos ha desarrollado su rodaje en circuitos profesionales como Circuit of the Americas (Austin), Misano (Italia), Motorland (Aragón) o Motegi (Japón), entre otros. Completan el reparto del filme Enrique Arce, Saul Nanni, Desirée Popper y Mario Ermito.