Amber Heard revela el vídeo más "incómodo" del Snyder Cut de Liga de la Justicia

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

El pasado 18 de marzo HBO estrenó La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Un filme en el que, a pesar de todos los rumores, Amber Heard retomó su papel de Mera, algo de lo que la actriz sigue presumiendo ya que, prese a la presión de algunos fans a raíz de su batalla judicial con Johnny Depp, sigue ligada al personaje de DC. Ahora Heard, ha compartido un vídeo detrás de cámaras en el que deja claro lo duro e incómodo que, literalmente, puede llegar a ser convertirse en la guerrera atlante.

"Las sirenas también beben matcha... Un pequeño vistazo a la vida en el set de Mera para celebrar el lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Ella es bella y grácil", escribió junto al clip, en el que se puede ver a Heard con el traje de Mera e intentando moverse a duras penas con el ajustado y aparatoso atuendo.

Mermaids drink matcha too… A little set life exclusive of Mera to celebrate the release of @snydercut . She’s beauty and she’s grace🎶 #SnyderCut @hbomax pic.twitter.com/ZuE58i7iTl

Algunos rumores apuntaban a que Heard no volvería a interpretar a Mera tras su polémica batalla legal con Johnny Depp. Tras el despido de Depp de la saga Animales Fantásticos, fueron muchos los fans que pidieron a Warner que aplicara la misma vara de medir con la actriz y Heard fuera apartada de Aquaman 2 por su supuesto maltrato hacia el actor.

Pero a pesar de estas peticiones, la intérprete sigue vinculada al personaje, algo de lo que ya presumió hace unos días también en redes sociales. "Ya veo vuestra emoción en torno al lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder y el regreso de Mera. ¿Me dan una espada y una corona? Me apunto", tuiteó.

Seeing all your excitement around the release of Justice League ⁦⁦@snydercut⁩ and the return of Mera. I get a sword and a crown? I’m in. 🧜🏻‍♀️🍿🧜🏻‍♀️🍿🧜🏻‍♀️🍿🧜🏻‍♀️🍿🧜🏻‍♀️🍿🧜🏻‍♀️ #snydercut ⁦@hbomax⁩ pic.twitter.com/kzsu6s7cep