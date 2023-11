Adam Driver insulta a la cara a un espectador que critica escenas de Ferrari: "Que te jodan"

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Adam Driver es el protagonista de Ferrari, cinta de Michael Mann sobre el fundador de la legendaria escudería automovilística. El actor ha presentado la película en el festival de cine Camerimage en Polonia, un evento en el que ya se ha enfrentado a las primeras críticas y ha sorprendido con su respuesta.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, un asistente criticó algunas secuencias del filme que también protagonizan otros nombres como Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey o Sarah Gadon. "¿Qué opinas sobre las escenas de choques? Me parecieron bastante duras, drásticas y, debo decir, ridículas", afirmó, a lo que Driver contestó: "Que te jodan. ¿No sé? Siguiente pregunta".

When someone in the audience says the crash scenes in Ferrari “looked pretty harsh, drastic and I must say cheesy for me” and asked Adam what he thought pic.twitter.com/mXaF1LlTuf — Adam Driver Central (@adamdrivercentl) November 12, 2023

Pese a la dureza de la respuesta y la falta de educación de Driver, algunos usuarios de Twitter han defendido a la estrella. "Qué pregunta más grosera ha hecho esa persona", comentó un internauta. "Sin duda, la mejor respuesta", opinó un usuario.

What a rude “question” from that person. — Jennifer (@Jennifer3573301) November 12, 2023

Genuinely the best answer — David L. Williams (@storytellerdave) November 13, 2023

"Parece una pregunta fuera de tono. Su trabajo es actuar, no el CGI", reza otro tuit. "Necesitamos más respuestas como esa a las preguntas mediocres del públicio", apuntó otro fan.

Seems like a off the wall question. His job is acting, not CGI. — RequiemBell (@RequiemBell86) November 12, 2023

We need more responses like that to half-assed audience questions. — Nekomancer (@nekomancer42) November 12, 2023

"Básicamente, la pregunta es 'no me gustó, ¿qué opinas?'. Prácticamente la pregunta más vaga que cualquiera podría hacer. No culpo ni un poco a Driver por esa respuesta", esgrimió otro seguidor. "¿Cómo deberían ser los choques? Quiero decir, ¿han visto un accidente real? Los choques, especialmente a esas velocidades, son duros y drásticos. Creo que esta pregunta es un poco tonta", lamentó otro tuitero.

Basically the question being asked is, I didn’t like it, what do you think?

Pretty much the laziest question anyone could concoct. I don’t blame Driver a bit for that response. — O’s/HawksFan (@BirdLover247) November 13, 2023

Um, how should a crash look? I mean have they seen a real crash? Crashes, especially at those speeds, are harsh and drastic. I feel like this question is just a tad bit silly... — Jokyōkō_of_Gojira (@dannidarkness) November 13, 2023

"Durante el verano de 1957, el ex piloto de carreras Enzo Ferrari (Adam Driver) está en crisis. La bancarrota acecha a la empresa que él y su esposa Laura (Penélope Cruz) construyeron de la nada hace diez años. Su tormentoso matrimonio se debate entre el luto por un hijo y el reconocimiento de otro, fruto de su relación con Lina Lardi (Shailene Woodley). En esta crucial etapa, Ferrari tomará decisiones arriesgadas, y acabará apostándolo todo en una única carrera que atraviesa 1.000 millas a lo largo de toda Italia, la icónica Mille Miglia", reza la sinopsis oficial de la producción.

Además de los mencionados actores, completan el elenco principal Sarah Gadon, Patrick Dempsey y Jack O'Connell. El guion está escrito por Mann en colaboración con Troy Kennedy-Martin. Ferrari llegará a los cines españoles el 9 de febrero de 2024.