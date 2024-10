Armie Hammer regresa al cine tras las acusaciones de canibalismo y agresión sexual

Archivo - Armie Hammer at the 34th Film Independent Spirit Awards on February 23, 2019 in Los Angeles, California

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Armie Hammer, protagonista de películas como Call Me by Your Name o El Llanero Solitario, se alejó de la vida pública en 2021, cuando salieron a la luz contra él acusaciones de violencia sexual y canibalismo. Tras tres años sin trabajar, el actor volverá a la interpretación con una nueva película.

Según informa Deadline, Hammer participará en el western Frontier Crucible. El rodaje comenzará el próximo mes en Monument Valley y Prescott, Arizona. El medio señala que Hammer interpretará uno de los "papeles clave" en Frontier Crucible, que también contará en su elenco con Myles Clohessy, Eli Brown, Eddie Spears, Zane Holtz, Jonah Kagen y Mary Stickley.

Descrita como una mezcla entre Reservoir Dogs y Bone Tomahawk, y ambientada en el territorio de Arizona en la década de 1870, la película seguirá a un exsoldado (Clohessy) con un pasado trágico que se ve envuelto en una alianza con tres forajidos (Jane, Hammer y Kagen), una mujer (Stickley) y su marido herido (Brown) para sobrevivir.

"He construido una carrera produciendo películas independientes masculinas, como Bone Tomahawk, Brawl in Cell Block 99, Al otro lado de la ley, Ajuste de cuentas (Muzzle) y The Standoff at Sparrow Creek, y trabajé con actores legendarios como Kurt Russell, Vince Vaughn, Mel Gibson, Jason Sudeikis, Guy Pearce, Aaron Eckhart, Don Johnson, Stephen Lang, James Badge Dale, Steve Austin y más. Y ahora estoy emocionado de trabajar con Armie Hammer en Frontier Crucible", declaró el productor de la película, Dallas Sonnier, en un comunicado.

En 2021, una mujer compartió unos mensajes que supuestamente recibió de parte de Hammer, textos que detallaban algunas "perturbadoras fantasías sexuales" del intérprete, incluyendo actos de canibalismo. Además, también afirmó haber sido violada por el artista. Debido a las acusaciones, Hammer perdió sus papeles en The Offer y Shotgun Wedding.

Además de Frontier Crucible, el actor anunció recientemente el lanzamiento de su podcast, The Armie HammerTime Podcast. Para el primer episodio, el intérprete entrevistó al actor Tom Arnold.