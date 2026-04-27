La actriz de Wicked Marissa Bode acusa a una aerolínea de prohibirle volar "por tener una discapacidad"

Archivo - La actriz de Wicked Marissa Bode acusa a una aerolínea de prohibirle viajar "por tener una discapacidad"- CHRISTOPHER KHOURY / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Marissa Bode, la actriz que dio vida a Nessarosse en Wicked, ha denunciado en sus redes sociales una desagradable experiencia con la una aerolínea Southern Airways. La intérprete, que va en silla de ruedas, relata que se le negó el embarque debido a esto, aun después de que la compañía ya hubiese sido notificada al respecto y no hubiese puesto ningún problema.

"Me negaron el embarque en un vuelo porque tengo una discapacidad", comienza diciendo Bode en un vídeo en su cuenta de TikTok que, desde su publicación, se ha vuelto viral. "Ojalá fuera 'clickbait'. Ojalá fuera falso, pero eso es lo que pasó", continúa.

La actriz explica que tuvo que recurrir a Southern Airways, una aerolínea "extremadamente pequeña", para un vuelo de conexión debido a las limitadas opciones para llegar a su destino, una pequeña localidad de Pensilvania. Tras un primer vuelo sin incidentes con otra compañía, durante el transbordo, la intérprete tuvo problemas para encontrar su tarjeta de embarque virtual y acudió a dos empleados en busca de ayuda.

"Y las dos personas de la puerta de embarque me miraron y me dijeron: '¿Puede ponerse de pie?'. Y yo respondí: 'No'. Y ellos dijeron: 'Lo sentimos, pero por eso tendremos que denegarle el embarque'. A continuación, me explicaron que todos los aviones de esta aerolínea tienen escaleras para subir a bordo. Increíble", recuerda Bode.

EL AGENTE DE BODE AVISÓ A LA COMPAÑÍA

La estrella de Wicked lamenta que tenga que haber una persona con una discapacidad presente "para siquiera plantearnos cambiar las cosas o adaptarlas". "Les dije: 'Las personas con discapacidad no son una cuestión secundaria. ¿Por qué, sabiendo que existen personas con discapacidad -algo que, evidentemente, a menudo olvidáis-, decidís no adaptar vuestros aviones?'", expone, describiendo la situación como "una flagrante segregación".

Aunque el contrato de transportes de la compañía establece que "los clientes deben ser capaces de subir y bajar varios escalones para subir a bordo del avión" y que, dado que sus aviones tienen "una capacidad de 28 pasajeros o menos", está exenta de proporcionar elevadores mecánicos, cabe destacar que el agente de Bode había llamado con antelación a la aerolínea. El representante quiso asegurarse de que no habría problemas con la silla de ruedas y se le aseguró que no.

Al final, la actriz, que remarca que la aerolínea "debería avergonzarse", señala que tuvo que conducir tres horas y media hasta su destino.

LA RESPUESTA DE LA AEROLÍNEA: "LA DIRECTORA ESTABA CONSTERNADA"

Apenas unos días después de que Bode compartiera su experiencia, la actriz ha publicado un nuevo vídeo, revelando que la directora del departamento de movilidad de Southern Airways ha contactado con ella. "Estaba mortificada. Se disculpó mucho y se mostró muy comprensiva, lo cual agradezco de verdad", explica.

"Están llevando a cabo una investigación interna para averiguar qué pasó y cómo ocurrió todo esto, sobre todo porque llamamos con antelación antes de reservar para preguntar por las adaptaciones. Además, ahora mismo están en contacto conmigo para ver cómo podemos mejorar la situación en el futuro", ha indicado la intérprete.

Por su parte, en declaraciones a la revista People, un portavoz de la compañía calificó la experiencia de la actriz como "desagradable", asegurando que "no refleja los estándares que nos imponemos". "Estamos investigando el incidente y tomaremos todas las medidas oportunas, incluidas las mejoras necesarias en nuestros procesos y en la formación", añadió.