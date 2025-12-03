Un actor de Supergirl, condenado a una pena de cárcel por conducir sin permiso - WARNER BROS.

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Matthias Schoenaerts, actor belga conocido por De óxido y hueso, La chica danesa y por ser el futuro antagonista de Supergirl, ha sido condenado a seis meses de cárcel, una multa de 4.000 euros y un año de prohibición de conducir al ser declarado culpable de circular sin permiso de conducir en vigor. Los cargos que se han visto agravados por su amplio historial de infracciones viales previas, con múltiples condenas anteriores.

Según informa también la radiotelevisión pública flamenca VRT, la corte de policía de Beringen (Bélgica) ha sentenciado al actor tras una resolución que llega después de que el actor fuera interceptado en varias ocasiones sobre su motocicleta sin carnet válido en la localidad de Pelt, en la provincia de Limburgo, en abril de 2024.

Las autoridades detallan que la policía detuvo a Schoenaerts con su moto los días 5 y 21 de abril de 2024, comprobando en ambas ocasiones que no disponía de un permiso de circulación válido. Además, en uno de esos controles habría rechazado someterse a una prueba de alcoholemia, lo que en la normativa belga constituye por sí mismo una infracción grave equiparable, a efectos prácticos, a conducir bajo los efectos del alcohol.

El tribunal ha considerado probados los delitos de conducir en dos ocasiones sin licencia válida y no presentar un certificado de seguro en regla en uno de los controles. Como consecuencia, además de la pena de prisión y la multa económica, se le impone un nuevo periodo de inhabilitación para conducir de doce meses y la obligación de volver a superar todas las pruebas médicas, psicológicas, teóricas y prácticas antes de recuperar su carnet.

Al tratarse de una sentencia dictada en rebeldía, es decir, en ausencia de Schoenaerts pese haber sido notificado legalmente, el ordenamiento jurídico belga le reconoce el derecho a recurrir el fallo y solicitar que el caso sea revisado, que se repita el juicio con su presencia o que se modifiquen las penas impuestas. Hasta que no se resuelvan esos posibles recursos, la ejecución efectiva de la condena puede quedar suspendida o retrasarse en función de cómo avance el procedimiento y de lo que acaben determinando los tribunales.

La justicia belga ha dejado constancia de que el actor ha sido condenado en once ocasiones por infracciones relacionadas con el tráfico, lo que dibuja un patrón de conducta reiterada que ha pesado de forma determinante en la severidad de la nueva decisión judicial. El origen se remonta a septiembre de 2021, cuando el intérprete fue sancionado con cuatro meses de retirada del carnet por conducir bajo los efectos de las drogas.

A raíz de esa condena, las autoridades le exigieron un completo itinerario de "pruebas de recuperación" con exámenes médicos y psicológicos, así como repetir el examen teórico y la prueba práctica de conducción para recuperar un permiso plenamente válido. Sin embargo, según el fiscal, el actor no habría completado ese proceso, lo que implica que, aunque el periodo de prohibición hubiera expirado, seguía circulando sin un documento oficial en regla.

Medios belgas han señalado además que, en un control reciente, Schoenaerts habría mostrado una actitud poco cooperativa con los agentes, negándose a soplar en el alcoholímetro y resistiéndose durante la actuación policial. Desde la fiscalía de Limburgo se ha informado de la apertura de hasta tres actas distintas por este episodio: conducir sin licencia válida, negativa a la prueba de alcoholemia y resistencia a la autoridad.

La condena llega en un momento especialmente delicado de su carrera, pues Schoenaerts ha fichado por DC Studios para encarnar a Krem de las Colinas Amarillas, un mercenario alienígena que será el principal antagonista de Supergirl, película protagonizada por Milly Alcock que llegará a los cines el 26 de junio de 2026. El rodaje ha finalizado, así que no se espera que la fecha de estreno se vea afectada. Ni DC Studios ni Warner Bros. han emitido un comunicado público al respecto.