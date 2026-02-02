53 domingos, lo nuevo de Cesc Gay con Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez, ya tiene fecha

Archivo - 53 Domingos - NETFLIX - Archivo

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

53 domingos, la película protagonizada por Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez, aterrizará en Netflix el próximo 27 de marzo. Para ir abriendo boca, el proyecto dirigido por Cesc Gay, realizador responsable de títulos como Truman o Mi amiga Eva, ha revelado sus primeras imágenes.

Así, la plataforma de la gran "ene" roja ha lanzado los primeros fotogramas de la producción, que muestran a los protagonistas encarnando a sus respectivos personajes, en lo que promete ser una comedia dramática llena de diversión y con un inesperado acontecimiento que hará que todo se salga de control.

Cada familia tiene sus propias reglas. Y nadie las sigue. La película '53 Domingos', protagonizada por Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez, llega el 27 de marzo. pic.twitter.com/1j8DNiirjU — Netflix España (@NetflixES) February 2, 2026

"La película es una comedia dramática que narra la historia de tres hermanos que se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño. ¿Llevarlo a una residencia de mayores? ¿Que se vaya a vivir con alguno de ellos? Lo que empieza como una educada reunión familiar se convertirá en una situación tan divertida como inesperada que se saldrá de control", reza la sinopsis de la cinta.

53 domingos está protagonizada por Javier Cámara, quien cuenta en su palmarés con dos premios Goya, uno a mejor actor protagonista por su papel en Vivir es fácil con los ojos cerrados, y el segundo a mejor actor de reparto por su desempeño en Truman, dirigida por el propio Cesc Gay; Carmen Machi, ganadora del Goya a mejor actriz de reparto por Ocho apellidos vascos, viene de estrenar recientemente Aída y vuelta, el filme que amplía el universo de la conocida serie de televisión Aída y que está dirigida por Paco León; Javier Gutiérrez por su parte, cuenta con dos premios Goya en sus vitrinas, ambos a mejor actor principal por su participación en El autor y en La isla mínima; Alexandra Jiménez destaca por su participación en títulos como Las distancias, Las brujas de Zugarramurdi o No controles y series como Los serrano o El inocente.

La película está producida por Imposible Films y cuenta con Marta Esteban y Laia Bosch como productoras ejecutivas. Escrita y dirigida por Cesc Gay, 53 domingos se ha rodado en el Centro de Producción de Netflix en Tres Cantos, así como en varias localizaciones del centro de Madrid.