Paco León anuncia un capítulo secreto de Aída: Así podrá verse tras el estreno de la metapelícula Aída y vuelta

El actor y director Paco León y la actriz Carmen Machi durante la rueda de prensa de presentación la película 'Aída y Vuelta' - Antonio Gutiérrez - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

El viernes 30 de enero llega a los cines Aída y vuelta, el regreso de la popular serie española más de una década después de que finalizara su emisión. La película dirigida por Paco León y con buena parte del elenco original interpretándose a sí mismos es una metaficción que imagina cómo sería hoy el rodaje de un capítulo de Aída, y el cineasta ha revelado que ese episodio saldrá a la luz.

"Hay mucha gente que está decepcionada porque esta película no es un capítulo de Aída. Tenemos ese capítulo y lo vamos a regalar", anuncia León en El Hormiguero, que explica que "en los créditos [de Aída y vuelta] habrá un código QR que tú puedes echarle una foto y ver el episodio en tu casa cuando te dé la gana".

"Si alguien se quedaba con la espinita de no volver a ver un capítulo, pues si quiere lo va a ver", subraya León sobre la nueva entrega de la serie. Se trata del primer episodio desde 2014 de Aída, proyecto nacido en 2005 como spin-off de 7 Vidas y que se convirtió en un fenómeno televisivo desde su estreno, que vieron más de 6,8 millones de espectadores. En sus 237 capítulos, Aída mantuvo una media del 21,1% de share y casi cuatro millones de espectadores.

El realizador ya abordó en una rueda de prensa que llegó hasta a recibir insultos por no hacer una secuela al uso de Aída. "Incluso antes de ver la película hay muchísima gente que se manifiesta en contra y dice: 'Eres un mierda, imbécil' y que me he cargado la serie por no hacer un capítulo largo", reveló el actor que encarnó a Luisma en Aída, que admitió que se planteó dar aquel tipo de continuación a la ficción, pero que consideró que "la gracia no va de hacer más producción de Aída, sino de ser fiel a su esencia".

El nominado al Goya por Kiki, el amor se hace y Carmina o revienta sostiene que para alcanzar esa fidelidad "a veces tienes que cambiar la forma". "Nosotros somos más Aida en una conversación de comedor que si nos ponemos a hacer una superproducción. Secun de la Rosa es más gracioso que Toni y Eduardo Casanova tiene muchísimo más gancho [que Fidel]", expresó León, que aseguró que Aída y vuelta es "muy fiel al tono de la serie".

Dirigida, coescrita y protagonizada por Paco León, el reparto de Aída y vuelta reúne a buena parte del elenco de la serie emitida entre 2005 y 2014 como Carmen Machi, Miren Ibarguren, Pepe Viyuela, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, Marisol Ayuso, David Castillo, Óscar Reyes, Pepa Rus y Emilio