10 Películas Y Series Para Revivir La Carrera Espacial Ante El Lanzamiento De Artemis II - WARNER/UNIVERSAL/IMAGE

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Este 1 de abril la NASA tiene previsto lanzar Artemis II, la misión con la que el ser humano volverá a viajar alrededor de la Luna décadas después del fin de la era Apolo. El vuelo, con una duración aproximada de diez días, llevará a cuatro astronautas en una órbita alrededor del satélite antes de regresar a la Tierra, un paso clave dentro del programa con el que la agencia estadounidense prepara el regreso de la humanidad a la Luna.

Ese nuevo impulso a la exploración lunar vuelve a situar en primer plano un imaginario que el cine y la televisión nunca han dejado de visitar. La carrera espacial, los años del programa Apolo, los héroes anónimos de la NASA, los riesgos del viaje más allá de la atmósfera y la dimensión política, científica y humana de estas expediciones han dado forma a historias muy distintas, desde la reconstrucción histórica hasta la aventura clásica, pasando por la ciencia ficción tanto de tono filosófico como apocalíptico.

A continuación, una selección de diez películas y series que permiten entender por qué la conquista del espacio sigue ocupando un lugar tan poderoso en la cultura popular.

ELEGIDOS PARA LA GLORIA (1983)

Disponible en Movistar Plus+. También mediante alquiler y compra en Apple TV Store, Rakuten TV y Prime Video.

Antes del Apolo hubo pilotos de pruebas, vértigo y una idea todavía incierta de lo que significaba mandar seres humanos al espacio. Elegidos para la gloria recorre ese trayecto desde Chuck Yeager hasta los siete astronautas del programa Mercurio y capta el instante en que la exploración espacial aún era una mezcla de temeridad, improvisación y ambición.

APOLO 13 (1995)

Disponible en Movistar Plus+ y SkyShowtime. También mediante alquiler y compra en Apple TV Store y Prime Video.

Pocas películas han retratado con tanta claridad la fragilidad de una misión espacial como Apolo 13. La cinta sitúa la acción en abril de 1970 y convierte la explosión que deja a la tripulación sin oxígeno, energía y rumbo en una narración de supervivencia, cálculo y sangre fría, elevando un fracaso técnico a gesta humana.

CONTACT (1997)

Disponible en Netflix. También mediante alquiler y compra en Prime Video, Apple TV Store y Rakuten TV.

Desde la ciencia ficción, Contact se aproxima a la exploración espacial como un desafío en el que convergen ciencia, fe, poder institucional y proyección internacional. A través del hallazgo de una señal extraterrestre, la película no solo imagina un posible primer contacto, sino que retrata el peso de los organismos científicos, los intereses gubernamentales y la dimensión política que acompaña a cualquier gran salto fuera de la Tierra, conectando así con muchas de las tensiones que han marcado históricamente la carrera espacial.

DE LA TIERRA A LA LUNA (1998)

Disponible en HBO Max y Movistar Plus+.

La serie De la Tierra a la Luna ofrece una panorámica amplia del programa Apolo en 12 episodios, desde el impulso político de 1961 hasta los vuelos lunares que marcaron el periodo entre 1969 y 1972, sin dejar fuera la tragedia del Apolo 1. Aborda la epopeya espacial como un proceso colectivo, técnico, político y profundamente humano.

SPACE COWBOYS (2000)

Disponible en Tivify. También mediante alquiler y compra en Prime Video, Apple TV Store y Rakuten TV.

Clint Eastwood llevó el género hacia un terreno más crepuscular con Space Cowboys, donde cuatro veteranos pilotos reciben por fin la oportunidad de viajar al espacio décadas después de haberla perdido. Entre la aventura y la camaradería, la película convierte la reparación de un satélite fuera de control en una reivindicación tardía del oficio y la experiencia.

SUNSHINE (2007)

Disponible en Disney+. También mediante alquiler y compra en Apple TV Store, Rakuten TV y Prime Video.

Aunque se aleja de la carrera espacial histórica, Sunshine mantiene intacta la obsesión por la misión imposible y el precio del heroísmo científico. Situada en 2057, sigue a una tripulación enviada a reparar un Sol moribundo con un dispositivo nuclear y mezcla ciencia ficción y suspense para llevar la exploración espacial a un terreno mucho más oscuro y abstracto.

FIGURAS OCULTAS (2016)

Disponible en Disney+. También mediante alquiler y compra en Apple TV Store, Rakuten TV y Prime Video.

Figuras ocultas sitúa en el centro del relato a Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, tres matemáticas afroamericanas decisivas para la NASA en plena lucha por los derechos civiles. Enlaza la conquista del espacio con la de quienes tuvieron que abrirse paso en una estructura marcada por la segregación y la desigualdad.

FIRST MAN (EL PRIMER HOMBRE) (2018)

Disponible mediante alquiler y compra en Apple TV Store, Rakuten TV y Prime Video.

Centrada en Neil Armstrong entre 1961 y 1969, El primer hombre se aleja del triunfalismo fácil para subrayar el coste personal, familiar y emocional que acompañó al proceso del alunizaje del Apolo 11. Más íntima que grandilocuente, la película convierte una hazaña histórica en el retrato de un sacrificio.

PARA TODA LA HUMANIDAD (2019)

Disponible en Apple TV.

Esta serie imagina un mundo en el que la carrera espacial nunca terminó. Ese desvío de la historia real permite explorar una NASA convertida en motor político, tecnológico y cultural, y hace de la conquista del espacio no un episodio del pasado, sino una tensión continua que redefine décadas enteras de historia.

FLY ME TO THE MOON (2024)

Disponible en Apple TV. También mediante alquiler y compra en Apple TV Store y Prime Video.

Con el alunizaje del Apolo 11 como telón de fondo, Fly me to the moon apuesta por una aproximación más ligera y juguetona a la iconografía de la NASA. La película cruza propaganda, marketing, tensión política y comedia romántica al imaginar un plan alternativo para fingir el éxito de la misión si las cosas salieran mal, jugando así con una de las conspiraciones más persistentes ligadas a la llegada a la Luna.