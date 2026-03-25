Para toda la humanidad finalizará con su temporada 6 que llegará a Apple TV el próximo año

T6 PARA TODA LA HUMANIDAD - SONY PICTURES TELEVISION / APPLE TV

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Apple TV ha renovado su aclamada serie de ciencia ficción Para toda la humanidad por una sexta y última temporada. El anuncio del fin de serie llega incluso antes del estreno de su quinta entrega, que aterrizará en la plataforma el 27 de marzo y continuará relatando con la fricción que sigue aumentando entre quienes viven en Marte y su antiguo hogar.

"Estamos deseando que el público descubra cómo esta historia llega a su emocionante conclusión cuando la última temporada se estrene el próximo año", señala Matt Cherniss, responsable de programación de Apple TV sobre esta sexta temporada que está a punto iniciar su producción. Además, el nuevo y emocionante spin-off de la serie, titulado Ciudad de las Estrellas, se estrenará el 29 de mayo.

"Tener la oportunidad de explorar el universo de Para toda la humanidad durante seis temporadas ha sido un privilegio increíble", afirman Matt Wolpert y Ben Nedivi, showrunners de la serie y creadores de de la misma junto al ganador del Emmy Ronald D. Moore. Además, Wolpert y Nedivi destacan que están "encantados de poder cerrar la historia tal y como se había planeado".

En la quinta temporada de Para toda la humanidad, la serie retoma la historia en la década de 2010, años después del robo del asteroide Ricitos de Oro. Happy Valley se ha convertido en una próspera colonia con miles de residentes y en una base para nuevas misiones que llevarán a los humanos aún más lejos en el sistema solar. Pero con las naciones de la Tierra exigiendo ley y orden en el Planeta Rojo, la fricción continúa aumentando entre quienes viven en Marte y su antiguo hogar.

Joel Kinnaman (Mujeres Imperfectas), Toby Kebbell (Black Mirror), Edi Gathegi (Superman), Cynthy Wu (Amor de calendario), Coral Peña (Los archivos del Pentágono) y Wrenn Schmidt (Núremberg) regresan en los nuevos capítulos. Además, la quinta entrega de ficción, compuesta por 10 episodios que se estrenarán semanalmente, también cuenta en su elenco con Mirelle Enos (The Killing), Costa Ronin (The Americans), Sean Kaufman (El verano que me enamoré), Ruby Cruz (Bottoms) e Ines Asserson (Royalteen).