Canal Odisea celebra el regreso del hombre a la Luna en la misión Artemis II con una programación especial

Canal Odisea celebra el regreso el hombre a la Luna en la misión Artemis II con una programación especial - CANAL ODISEA

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

El canal de televisión Odisea, producido por AMC Networks, ofrecerá una programación especial con motivo del lanzamiento de Artemis II. La misión de la NASA devolverá a los seres humanos a la órbita lunar más de cinco décadas después del programa Apolo. Con motivo de este acontecimiento histórico, Odisea reúne en una misma noche, la del miércoles 1 de abril, dos documentales: Destino la Luna: una nueva era y Misión Artemis: regreso a la Luna.

La programación arranca a las 23:00 horas con los dos episodios de Destino la Luna: una nueva era. La producción recorre la historia de la exploración lunar desde los primeros pasos del programa Apolo hasta los avances actuales del programa Artemis. A través de imágenes de archivo, recreaciones y testimonios de expertos, el documental muestra cómo la Luna vuelve a situarse en el centro de la ambición científica y tecnológica global.

Tras Destino la Luna, el canal emitirá Misión Artemis: regreso a la Luna, que profundiza en los desafíos técnicos y estratégicos del nuevo programa espacial de la NASA. Desde el desarrollo del cohete SLS, el mayor jamás construido, hasta el papel de la colaboración internacional, el documental analizará cómo se está redefiniendo la exploración espacial en el siglo XXI.

Con esta programación especial, Odisea se suma a uno de los momentos clave de la actualidad científica y ofrecerá al espectador una mirada al pasado, presente y futuro de la exploración lunar.

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y tiene como objetivo sentar las bases para el regreso definitivo del ser humano a la superficie lunar en los próximos años.