Sam Smith, Jungle y Massive Attack cierran el festival Kalorama Madrid

Sam Smith, Jungle, Massive Attack o Peggy Gou son algunos de los artistas que ponen fin a la temporada estival desde Ifema en Karolama Madrid, un festival que cierra sus puertas este domingo 31 de agosto y que ha sumado como nuevo cabeza de cartel a The Prodigy.Grandes nombres del panorama musical como Sam Smith, Massive Attack, Raye, LCD Soundsystem, Peggy Gou, The Smile, Jungle o The Postal Service Death, entre otros, que han participado en un festival que abraza la diversidad de estilos y códigos sonoros, con música "muy bailable", tal y como ha comentado la directora de Comunicación del festival Karolama, Eva Castillo.

