Rovira sobre 'El bus de la vida': "Esta película me ha servido en parte de terapia"

El miércoles 3 de julio llega a los cines 'El bus de la vida', la nueva película escrita y dirigida por Ibon Cormenzana ('La cima', 'Alegría Tristeza'). La cinta sigue a un profesor de música al que le diagnostican cáncer de oído interpretado por Dani Rovira. Un papel que tiene una gran carga personal para el actor, a quien detectaron un linfoma de Hodgkin en 2020 y que ha confesado que tuvo sus dudas antes de aceptar revivir en este personaje ciertos aspectos su lucha contra la enfermedad en la pantalla."Esta película me ha servido en parte de terapia", señala el cómico y monologuista en una entrevista concedida a Europa Press en la que también confiesa que dudó antes de aceptar el papel. "Dudé por varias cosas. Una, porque digo, '¿por qué yo y no otro actor que puede hacerlo mejor?' Otra, no sé si estoy emocionalmente preparado para ahondar en un tema así, no sé, ha pasado poco tiempo", reflexiona.

