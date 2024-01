Calparsoro rememora la "impunidad" ante la corrupción en 'El Correo'

Este viernes 19 de enero llega a los cines 'El Correo', la nueva película dirigida por Daniel Calparsoro. Un filme ambientado a finales de los años 90 que relata la historia de un joven de Vallecas que acaba dedicándose al blanqueo de capitales. Una trama con la que cineasta ha querido rememorar el clima de corrupción y malversación que se vivió en España en aquellos años y el grado de tolerancia e incluso normalización que se generó en España entorno a este tipo de delitos. "Si no has estado en Soto del Real, no eres nadie", dice con ironía.

