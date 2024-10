El análisis toxicológico del cadáver de Liam Payne confirma que consumió "cocaína rosa" y otras drogas

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Liam Payne, antiguo miembro de la 'boyband' One Direction falleció el pasado miércoles 16 de octubre a los 31 años en Buenos Aires, tras caer desde el tercer piso del hotel CasaSur Palermo, donde se hospedaba. Ahora, el análisis toxicológico ha revelado que el cantante británico había consumido "cocaína rosa" (una combinación de metanfetamina, ketamina y MDMA) y otras sustancias.

El informe preliminar del análisis forense había señalado ya como la causa de la muerte el "politraumatismo" derivado de la caída, que provocó una "hemorragia interna y externa". En todo caso, también había trascendido que el artista se encontraba bajo el efecto de las drogas en los momentos previos a la caída, algo confirmado por el análisis toxicológico.

Según recoge ABC News, en la habitación en la que se alojaba Payne los agentes encontraron restos de bebidas alcohólicas, drogas, medicamentos, una pipa de aluminio improvisada para ingerir diferentes sustancias y numerosos destrozos materiales.

Los trabajadores del hotel ya habían dado la voz de alarma a los servicios de emergencias antes del trágico suceso, notificando el preocupante estado de uno de los huéspedes (presumiblemente Payne) y pidiendo ayuda. Tal y como señala la transcripción de uno de los avisos recogida por BBC News, el personal temía por la vida del huésped, especialmente por encontrarse este en una habitación con balcón.

Los servicios de emergencias tardaron menos de diez minutos en llegar al lugar de los hechos después de recibir un aviso pasadas las 17:00 horas (hora local), hallaron el cuerpo sin vida de Payne en el patio interior del hotel y no pudieron reanimarlo. "Un equipo del SAME comprobó el fallecimiento (...) Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída. Tuvimos que constatar el fallecimiento", señaló el director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de Buenos Aires, Alberto Crescenti, en declaraciones a la cadena de televisión TeleNoticias.

Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, los antiguos compañeros de Payne en One Direction emitieron hace unos días un comunicado conjunto expresando el dolor por la pérdida de su "hermano".Payne había asistido días antes de su muerte al concierto de Horan en el Movistar Arena en la capital argentina