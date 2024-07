The Acolyte confirma la identidad del sith y adelanta que Qimir y Osha "están condenados"

The Acolyte confirma la identidad del sith y adelanta que Qimir y Osha "están condenados" - DISNEY+

MADRID, 19 Jul. (CulturaOcio) -

The Acolyte ha llegado a su fin tras ocho episodios. La serie de Star Wars sorprendió en su episodio final con un sorprendente cameo, una aparición que ahora ha explicado la showrunner Leslye Headland.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio, Qimir y Osha tienen la misión de dar con el maestro Sol y con Mae. Desde una gruta les está observando atentamente una figura oculta entre las sombras de la gruta, con capucha y ojos amarillos. Y aunque la serie no especifica en ningún momento de quién se trata, la máxima responsable de The Acolyte ha confirmado que, efectamente y sí, se trata de Darth Plagueis, un sith perteneciente a la raza alinenígena muun y que fue mentor de Palpatine.

"Plagueis siempre estuvo en el final, en todas las versiones. Había una versión en la que él era el broche final, en lugar de Yoda. Quieres sentir el triunfo de Osha. Quieres sentirla uniendo fuerzas con El Extraño/Qimir. Plagueis dio un paso al frente en ese momento", declaró Headland a IndieWire.

"Estaba de acuerdo con que el cameo apareciera más pronto si eso significaba que podía dar un final a estos personajes de una manera que su última toma no dejara una sensación de 'y él ha estado moviendo los hilos desde el principio'", agregó dejándo en así en el aire si Qimir ha estado cumpliendo las órdenes de Plagueis todo el tiempo... o si el lord sith está al acecho. Y es que el sith podría haber iniciado la caza de Osha y Mae atraído por su místico origen, ya que su gran anhelo siempre ha sido crear vida y llegar a la importalidad a través de la Fuerza.

En cuanto a lo que aportará Plagueis, un personaje de gran importancia en la historia de la saga pero que solo ha sido mencionado por Palpatine en La Venganza de los Sith en el canon actual, Headland confirmó que no son buenas noticias para Qimir y Osha. "Aunque Osha y El Extraño están parados allí, como mirando la puesta de sol, listos para conquistar el mundo, la tragedia es que sabemos que no lo harán", señaló.

"ES UNA TRAGEDIA AGRIDULCE"

"Sabemos que Plagueis está allí. Sabemos que estos dos están condenados de alguna manera. Así que para mí es una tragedia agridulce, un final premonitorio. Pero eso es porque sé sobre el linaje Sith y todas estas otras cosas, mientras que pienso en una situación diferente", añadió.

En el Universo Expandido de Star Wars, Plagueis está obsesionado con crear vida y prolongar la suya propia hasta ser inmortal. Fue gracias a sus maquinaciones que Palpatine llegó al poder, aunque mientras Darth Maul luchaba contra Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn, el senador mató a su maestro mientras dormía. También se ha especulado a lo largo de los años que Plagueis o incluso Palpatine fueron quienes crearon a Anakin Skywalker manipulando la Fuerza en el útero de su madre.

"Obviamente, la especie de Plagueis ha sido determinada, si no por el canon de Star Wars, entonces por las Leyendas y definitivamente por el canon principal para todos", dijo sobre la apariencia villano. "No dirigen la Primera Orden. No dirigen el Imperio. Se están escondiendo. Los Sith ahora están luchando por sobrevivir", añadió en relación a cuál es el estado de los usuarios del lado oscuro de la Fuerza.