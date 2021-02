Xena (Lucy Lawless ), favorita de los fans para sustituir a Gina Carano en The Mandalorian

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

Tras los desafortunados comentarios de Gina Carano en las redes sociales, donde comparaba ser republicano en Estados Unidos con ser judío en la Alemania nazi, Disney ha tomado la firme decisión de despedir a la ex luchadora de The Mandalorian. El problema es que su personaje, Cara Dune, es uno de los más populares de la serie. Y los fans ya han encontrado a la sustituta perfecta para el papel.

En cuanto se dio a conocer el despido de Carano, los conservadores iniciaron un llamamiento para que todos sus simpatizases cancelasen su suscripción a Disney+, bajo el hashtag #CancelDisneyPlus. Pero dejando polémicas a un lado, hay fans que prefieren preocuparse por el futuro de The Mandalorian, y la actriz de Xena y Spartacus Lucy Lawless sería ideal para interpretar a Cara Dune.

"En lugar de #CancelDisneyPLus, ¿pueden elegir a Lucy Lawless como Cara Dune y fingir que fue ella todo el tiempo?", escribieron los creadores del podcast de Dungeons & Dragons Severed Sons, en un tuit que se ha hecho viral entre el fandom.

Instead of #canceldisneyplus, can they just cast Lucy Lawless as Cara Dune and pretend it was her the whole time? pic.twitter.com/sOvrouGv05