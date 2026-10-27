La tripulación de Star Trek rinde homenaje a Walter Koenig: "Sigue manteniendo un rumbo firme" - CONTACTO

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Este lunes se dio a conocer la muerte de Walter Koenig, que falleció el pasado domingo, a los 90 años, en su casa de North Hollywood, Los Ángeles. El actor dio vida a Pavel Chekov en la serie original de Star Trek y sus siete películas y ahora, la tripulación del Enterprise le ha rendido tributo.

"Tengo el corazón encogido", escribió en Instagram George Takei, el intérprete que en la saga de ciencia ficción encarnó a Hikaru Sulu, un personaje que a menudo ocupaba el lugar contiguo al de Chekov en la nave interestelar. "Walter y yo nos conocimos en el puente de mando del Enterprise en la década de 1960, y seguimos siendo amigos durante casi seis décadas", recordó.

"Cuando Brad y yo nos casamos en 2008, Walter estuvo a nuestro lado como padrino. Justo el mes pasado, el 14 de septiembre, cumplió 90 años, el mismo día en que Brad y yo celebramos nuestro 18.º aniversario de boda. Siempre atesoraré el hecho de que él y yo compartiéramos esa fecha", expuso Takei.

El actor remarcó que Koenig "era más que Chekov", señalando que era "escritor, profesor, un hombre reflexivo y un amigo leal". Takei aprovechó además para agradecer "a los fans que lo quisieron durante tantos años", asegurando que el sentimiento era mutuo. "Descansa en paz, mi querido amigo. Sigue navegando con rumbo firme", concluyó.

La muerte de Koenig deja a Takei y William Shatner, que interpretó al capitán James T. Kirk, como los únicos miembros del reparto de la serie original que siguen con vida.

EL TRIBUTO DE LOS HIJOS DE SPOCK Y SCOTTY

También han rendido tributo al actor Chris Doohan, el hijo de James Doohan (actor que encarnó a Scotty en la ficción) y Adam Nimoy, hijo de Leonard Nimoy (el actor que dio vida a Spock). "Esto duele mucho. Walter era un hombre amable, humilde y cariñoso... y un amigo. Muchos le echarán de menos. Mi padre se ha reunido con su amigo en el cielo", escribió Doohan.

This one hurts. Walter was a kind, humble and loving man…and a friend. He will be missed by so many. My dad is joined with his friend in heaven. pic.twitter.com/wXQaE4ARSD — Chris Doohan (@ChrisDoohan) October 26, 2026

"Me entristece mucho la noticia del fallecimiento de Walter Koenig. Era un tipo estupendo y, cuando participábamos juntos en el circuito de convenciones, era un placer pasar tiempo con él", expresó Nimoy, que ha dirigido varios documentales sobre Star Trek. El realizador compartió una foto del actor junto a Celeste Yarnall en uno de sus episodios favoritos.

So sad to hear about the loss of Walter Koenig. Such a nice guy and when we were on the convention circuit together a pleasure to hang out with. Here he is with Celeste Yarnall in “The Apple”, one of my favorites of the oddball episodes. Farewell. pic.twitter.com/NuUJvHgR3h — Adam Nimoy (@adam_nimoy) October 26, 2026

Por otra parte, Michael Okuda, diseñador de Star Trek desde hace mucho tiempo, publicó un texto recordando una entrevista que hizo a Koenig para el Archivo Roddenberry, un proyecto cuyo objetivo es preservar y digitalizar el trabajo de Gene Roddenberry (el creador de Star Trek).