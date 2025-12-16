Widow's Bay ya tiene fecha de estreno en Apple TV

Widow's Bay - APPLE TV

MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

Apple TV ha anunciado la fecha de estreno de Widow's Bay, su nueva serie original que estará protagonizada por Matthew Rhys (Los infiltrados). La ficción, compuesta por 10 capítulos, aterrizará en la plataforma de streaming el 29 de abril de 2026, con el lanzamiento simultáneo de sus tres primeros capítulos. El resto de episodios llegarán a Apple TV el miércoles de cada semana, hasta su entrega final que verá la luz el 17 de junio de 2026.

"Widow's Bay es un pintoresco pueblo isleño a 40 millas de la costa de Nueva Inglaterra. Pero algo acecha bajo la superficie. El alcalde Tom Loftis (Matthew Rhys) está desesperado por revivir su degradada comunidad. No hay wifi, la cobertura móvil es irregular y debe enfrentarse a los supersticiosos lugareños, que creen que su isla está maldita.

Intenta, sin éxito, que estas personas le respeten. Ellos piensan que su alcalde es es blando y cobarde, y lo es, pero Loftis está decidido a construir un futuro mejor para su hijo adolescente y convertir la isla en un destino turístico", reza la sinopsis oficial de la serie.

El elenco que acompaña a Rhys, que protagoniza la ficción, está compuesto por Kate O'Flynn (Que ardan todos), Stephen Root (Trabajo basura), Kingston Rumi Southwick (Presunto inocente), Kevin Caroll (Pagado por completo) y Dale Dickey (La última venganza).

Además de ejercer de productor ejecutivo, Hiro Murai (Barry, Atlanta) dirige cinco episodios esta temporada que también cuenta con la colaboración de cineastas como Ti West (Pearl, MaXXXine), Samuel Donovan (The Crown, Servicio completo) y Andrew DeYoung (La empresa de sillas, Nuestra bandera significa muerte).

Widow's Bay, es una producción original de Apple Studios creada por Katie Dippold, guionista de filmes como Las Cazafantasmas o Mansión encantada, quien también se desempeña como showrunner y productora ejecutiva.