Matthew Rhys: "Mi Perry Mason tiene un toque a lo Humphrey Bogart"

Han pasado más de 60 años desde que 'Perry Mason' llegara por primera vez a la televisión encarnado por Raymond Burr. Este lunes 22 de junio HBO resucita al abogado más famoso de la televisión con el rostro de Matthew Rhys, quien da vida al personaje en una versión renovada pero sin eliminar por completo su esencia.

"El hecho de que estuviera ambientada en Los Ángeles en los años 30 fue como un regreso a la infancia para mí", confiesa Rhys en un encuentro virtual con los medios en el que estuvo presente Europa Press. "Tiene un toque 'chandleresco', con su fedora, mirando fijamente una colilla, tratando de imitar a Humphrey Bogart o Spencer Tracy. Fue un momento genial para el cine", opina el actor.

Pese a la época en que está ambientada, el intérprete describe la ficción como "accesible al público actual", una trama que bordea la línea entre "una producción de época" y una historia "actual y con la que te puedes identificar".

Los creadores, Ron Fitzgerald y Rolin Jones, han dado una vuelta de tuerca a la historia y, en lugar de retratar a Perry Mason en su faceta como jurista, la serie funciona a modo de precuela de la ficción de los 50 y 60. "Las expectativas deben ser que es una serie completamente diferente", advierte Stephen Root, que interpreta a Maynard Barnes.

"Tiene traumas, un matrimonio roto, un hijo con el que solo se comunica por teléfono y una vida completamente destrozada. ¡Esto no es Perry Mason, no es lo que esperaba! Y eso es exactamente lo que me atrapó", admite John Lithgow, cuyo personaje es el abogado E.B. Jonathan. "Veremos todas sus inseguridades", añade.

Si bien la intención era crear una producción completamente diferente a la original, a lo largo de los ocho episodios el protagonista evoluciona hasta convertirse en el popular abogado que conoce el público estadounidense. "No me importa que exista este conocimiento de que habrá un determinado final, es solo un pequeño elemento de la historia, hay demasiados giros y vueltas", adelanta Rhys a aquellos que esperaban ver al Perry Mason de siempre.

'Perry Mason', que también cuenta en su reparto con Tatiana Maslany, Veronica Falcon, Gayle Rankin, Shea Whigham y Juliet Rylance, llega a HBO el próximo 22 de junio.