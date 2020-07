Watchmen se hace realidad: La policía de Seattle se cubre el rostro con máscaras amarillas

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Watchmen se estrenó en 2019 y se convirtió en una de las series más aclamadas de la temporada por su crítica contra el racismo. La ficción ahora ha traspasado la pantalla, y es que el característico pañuelo amarillo que luce la policía de Tulsa en la producción ha sido adoptado por agentes de Seattle en la vida real.

El periodista Ryan Parker tuiteó una captura de pantalla de un informativo de MSNBC que muestra a varios miembros de la policía de Seattle con pañuelos amarillos cubriendo parcialmente sus rostros. Al lado de la instantánea hay un fotograma de Watchmen, que muestra a los ficticios agentes de Tulsa vistiendo de manera similar.

I asked police for comment about the yellow masks.



Dept. response: "They wore the yellow coverings so that they could easily identify their squad mates in a crowd. Different squads use different signifiers so that different squads/officers can identify each other in a crowd."