¿Vuelve Andrew Lincoln a The Walking Dead? Norman Reedus tiene la respuesta

The Walking Dead ya ha confirmado que su temporada 11 será la última, y la serie podría regresar con una gran sorpresa. Norman Reedus ha preguntado a Andrew Lincoln sobre su posible vuelta como Rick Grimes, y parece que el actor se está planteando retomar su rol en la ficción.

Reedus, que asumió el papel de protagonista de la serie, aseguró que ha hablado con Lincoln sobre su participación en la que será la última temporada de la ficción. "Estuve comentándolo con él el otro día por teléfono. Yo le dije: 'Vas a regresar para esta última temporada, ¿verdad?'", reveló Reedus a Radio Times.

"Ya sabéis que él no dirá nada. No se comprometerá. Pero es muy propio de Andrew Lincoln el tratar de hacerme una broma. Así que no sé, ni idea. Literalmente no lo sé. Ojalá lo supiera", afirmó. "Soy un bocazas, así que probablemente no me lo diría", agregó.

No se sabe si Lincoln volverá a la serie, pero sí regresará a la franquicia. El actor protagonizará una trilogía de películas que explicarán qué ocurrió con Rick Grimes tras su salida de la ficción en la temporada 9. Por su parte, la productora ejecutiva y showrunner Angela Kang dijo que la puerta está "siempre abierta" para que Lincoln regrese a la serie.

"No esta temporada, pero me encantaría que lo hiciera", dijo Kang a Deadline, refiriéndose a la décima entrega. "Hablamos de que él dirigiera algo por un tiempo, pero luego quiso centrarse en algunas otras cosas de interpretación", esgrimió.

Tras varios meses paralizado por el coronavirus, el próximo episodio de la temporada 10, titulado A Certain Doom, llega este domingo 5 de octubre. Ese mismo día la cadena estrenará World Beyond, segundo spin-off de la franquicia. Ya el 12 de octubre los espectadores podrán ver la sexta temporada de Fear The Walking Dead.