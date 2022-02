¿Volverán Los Protagonistas De The Big Bang Theory A Reunirse?

¿Volverán Los Protagonistas De The Big Bang Theory A Reunirse? - CBS

MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

Tres años han pasado desde que Sheldon, Penny Howard, Raj y Leonard se despidieran de sus fans en 2019 cuando la temporada 12 de The Big Bang Theory llegó a su fin. Y ya desde entonces, y siguiendo los ejemplos de otras míticas sitcoms como El príncipe de Bel-Air o Friends, los fans se preguntan si una reunión del reparto será posible en el futuro. Kunal Nayyar que interpretó a Raj Koothrappali, en la ficción creada por Chuck Lorre y Bill Prady habla precisamente sobre esa posibilidad.

Durante una entrevista con Comic Book para promocionar su nueva serie, Suspicion, de Apple TV+, el actor comentó que no se opone a una reunión con sus antiguos compañeros de la serie e incluso llegó a bromear con dicha posibilidad. "Tal vez, cuando tenga 60 años, si es que la televisión todavía existe", afirmó en tono jocoso.

"Para ser sincero, ese fue un momento realmente increíble de mi vida y ahora, además, estoy disfrutando de otros igualmente buenos. Y si eso ocurriese, entonces es cosa del universo, pero actualmente, solo estoy disfrutando de pasar tiempo con ellos", confesó el intérprete.

Sin embargo, aunque no esté previsto en un futuro inmediato un reencuentro entre sus protagonistas, Nayyar no es el único miembro del elenco de The Big Bang Theory al que le gustaría participar en una reunión con sus compañeros de reparto.

Kaley Cuoco, la actriz que dio vida a Penny, ya comentó el año pasado que fue una experiencia que les cambió la vida a todos y que estaría más que dispuesta a reencontrarse con todos ellos, siempre que los demás estuvieran de acuerdo con ello.

A la espera de ver si esa reunión tiene lugar en los años venideros, el universo de The Big Bang Theory sigue vivo ya que Chuck Lorre creó en 2017 un spin-off de la serie original basado en las peripecias del joven Sheldon Cooper durante su infancia. Ian Armitage es el encargado de interpretar a la versión bisoña del brillante pero muy excéntrico genio de las ciencias y que alcanza la que será este 2022 su sexta temporada.