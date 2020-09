¿Volverá Robbie Amell al CWverso en The Flash como Firestorm?

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Robbie Amell encarnó a Firestorm en varios episodios de The Flash, participando por última vez en la ficción en 2017. El personaje fue sacrificado en la temporada 2 para salvar Central City, pero parece que podría regresar de nuevo al CWverso, anteriormente conocido como Arrowverso.

Aunque el superhéroe tuvo un breve periplo en la franquicia, el actor no ha cerrado la puerta a un posible retorno. "Me encantaría volver, siempre que funcione, pero hay gente fantástica y personajes secundarios en The Flash; no quiero ser el tipo que aparece para un par de episodios y roba tiempo a otras personas que lo merecen", dijo el primo de Stephen Amell en una entrevista con CBR.

"Todavía estoy en contacto con las personas que están a cargo y con Danielle Panabaker hablo a menudo. Me encantaría volver, pero quién sabe cuándo y cómo, tendría que tener sentido para todos", afirmó.

"Después de un emocionante cliffhanger la temporada pasada en el que el nuevo Mirror Master (Efrat Dor) salió victorioso y está aún en libertad en Central City, The Flash debe reagruparse para detenerlo y encontrar una manera de contactar con su esposa desaparecida, Iris West-Allen (Candice Patton).

Con la ayuda del resto del Equipo Flash, que incluye a Caitlin Snow (Danielle Panabaker), Cisco Ramon (Carlos Valdes), Nash Wells (Tom Cavanagh), Joe West (Jesse L. Martin), Cecile Horton (Danielle Nicolet), Allegra García (Kayla Compton) y Chester P. Runk (Brandon McKnight), The Flash finalmente derrotará a Mirror Master. Pero al hacerlo, también desatará una amenaza aún más poderosa y devastadora en Central City: una que amenaza con destrozar a su equipo y su matrimonio", reza la sinopsis oficial de la temporada 7.

Los nuevos episodios de la serie protagonizada por Grant Gustin aún no tienen fecha de estreno. Se espera que los próximos capítulos lleguen a The CW en 2021.