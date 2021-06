VÍDEO: Primeras imágenes de Henry Cavill en la temporada 2 The Witcher

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Tras un primer avance centrado en la figura de la princesa Ciri, ahora Netflix estrena un nuevo teaser de la temporada 2 de The Witcher que ofrece unprimer vistazo al regreso del protagonista, Henry Cavill como Geralt de Rivia.

La serie, basada en las novelas del mismo nombre del escritor polaco Andrzej Sapkowski y que alcanzó gran popularidad gracias a la saga de videojuegos de CD Projekt, retomará las andanzas de Geralt, un brujo cazador de monstruos y criaturas sobrenaturales conocido como el Lobo Blanco, que viaja en una tierra medieval conocida como El Continente.

Allí, su camino se cruzará con el de Ciri, la joven princesa de Cintra que huyó de su reino cuando fue arrasado por las temibles fuerzas de Nilfgaard. Este encuentro será, precisamente, una oportunidad de salvación y redención para Geralt, tal y como adelanta el breve teaser.

What does destiny have in store for Geralt of Rivia in Season 2? Here's a clue. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG