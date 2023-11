VÍDEO: Así será el caótico y loco final de The Umbrella Academy

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Los hermanos Hargreeves regresan una vez más para la cuarta y última temporada de The Umbrella Academy. La nueva entrega llegará a Netflix en 2024 y aunque aún no hay tráiler, en el marco de la 'Geeked Week', los protagonistas de la ficción han adelantado a los fans lo que pueden esperar de los nuevos episodios.

"Será una locura", declara David Castañeda, Diego Hargreeves en la ficción, en un vídeo con sus compañeros de reparto. Castañeda además confiesa que personalmente es su temporada favorita; "en pocas palabras: es agridulce, peculiar y emocionante". Por su parte, Justin H. Min (Ben Hargreeves) es mucho más conciso, definiendo simplemente la entrega como "sexy".

"Arrancamos a toda marcha. Como siempre, todo será un caos", adelanta, aunque sin revelar nada nuevo, Tom Hopper (Luther Hargreeves). Su hermano en la ficción, Robert Sheehan (Klaus Hargreeves) lanza un rotundo mensaje: "Fans, no esperéis nada y lo tendréis todo".

La temporada 3 acababa con los supervivientes de la Umbrella y Sparrow Academy intentando reconstruir sus vidas, ahora sin poderes y en una ciudad controlada por su padre, Reginald (Colm Feore). La nueva entrega, a diferencia de las anteriores, constará de tan solo 6 episodios, el primero de los cuales será 'The Unbearable Tragedy of Getting What You Want' (La insoportable tragedia de conseguir lo que uno quiere).

Junto a los anteriormente mencionados Castañeda, Min, Hopper y Sheehan regresan en la cuarta entrega de la serie basada en la saga de cómics publicada por Dark Horse: Elliot Page, Emmy Raver-Lampman y Aidan Gallagher. Nick Offerman, Megan Mullally y David Cross son algunos de los nuevos nombres que completan el reparto.