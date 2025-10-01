VÍDEO: Así fue la actuación sorpresa de dos estrellas de Miércoles en un concierto de Lady Gaga

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Tras su estelar aparición en la serie Miércoles, Lady Gaga se ha reencontrado con sus compañeras de elenco Emma Myers y Evie Templeton en uno de sus últimos conciertos. La cantante sorprendió a los fans subiendo al escenario a las actrices cuando interpretó Dead Dance, canción que Gaga compuso para la ficción, recreando así una escena de la segunda temporada de Miércoles.

Las actrices interpretaron junto a Gaga la misma coreografía que Enid y Agnes, los personajes a los que dan vida en la ficción, realizan durante una secuencia de la serie al son de Dead Dance. Su aparición sorpresa se produjo durante el concierto del pasado lunes en el estadio O2 de Londres, el primero de los ocho que la cantante tiene previstos en Inglaterra como parte de su gira The Mayhem Ball.

Lady Gaga shares footage of her performing “The Dead Dance” with 'Wednesday' stars Emma Myers and Evie Templeton during The MAYHEM Ball in London pic.twitter.com/f3QtIMbrhq — Gaga Daily (@gagadaily) September 29, 2025

Gaga compartió un vídeo del momento en sus stories de Instagram, con Myers y Templeton acompañándola en el escenario. Además, la artista también publicó vía TikTok un clip de las tres durante los ensayos.

Según revelaron los responsables de la serie, Gaga contactó con el equipo de Miércoles tras la primera temporada y compuso Dead Dance específicamente para la ficción. La escena del baile se filmó empleando una canción con un ritmo similar antes de ser reemplazada por el tema de Gaga, que se mantuvo en secreto durante un año. Además, la artista también protagonizó un cameo en la serie dando vida a Rosaline Rotwood, una legendaria profesora de la escuela que se le aparece a Miércoles en forma de fantasma.