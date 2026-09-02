Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian, a la caza de la Loba Negra en el tráiler de la temporada 2 de Reina Roja - PRIME VIDEO

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de la segunda temporada de Reina Roja, que adaptará el segundo libro de la trilogía escrita por Juan Gómez-Jurado. En el adelanto de los nuevos episodios, que aterrizarán en Prime Video el próximo 2 de octubre, Antonia Scott (Victoria Luengo) y Jon Gutiérrez (Hovik Keuchkerian) van tras la pista de una letal asesina a sueldo conocida como la Loba Negra.

En esta segunda temporada, los protagonistas asumen la misión de encontrar a una tal Lola Moreno, que parece ser el personaje de Adriana Torrebejano. El dúo protagonista debe dar con ella antes de que lo hagan los hombres de Orlov, que ya estuvieron a punto de asesinarla.

Además, también tendrán que hacer frente a una letal asesina, la Loba Negra (Javiera Sky). "Solo Orlov puede permitirse contratar a alguien como ella", aventura el personaje de Luengo en el adelanto.

"Esta temporada va a ser mucho más oscura pese a estar rodada en Málaga. Hay mucha más acción... Ha sido el rodaje más duro de mi vida", adelantaba Koldo Serra, director de esta segunda tanda de episodios, durante la presentación de novedades de Prime Video el pasado mes de junio.

LA SEGUNDA TEMPORADA DE REINA ROJA LLEGA A PRIME VIDEO EL 2 DE OCTUBRE

Además de con Adriana Torrebejano y Javiera Sky, la segunda temporada de Reina Roja cuenta con las incorporaciones de Silvia Abascal, Mauricio Morales, Beka Lemonjava y Féodor Atkine.

Retomando sus papeles de la anterior entrega, completan el reparto Vicenta N'Dongo, Karmele Larrinaga, Fernando Guallar, Alex Brendemühl y Bruno Sevilla.

"En la segunda entrega de Reina Roja, Antonia Scott -nuestra Reina Roja y la persona más inteligente del planeta- y Jon Gutiérrez - su escudero, un policía gay temperamental-, deberán resolver un crimen relacionado con la mafia rusa en la Costa del Sol, siguiendo la desaparición sospechosa de Lola Moreno, la esposa de un mafioso que vive en una constante huida. Lola también es perseguida por Loba Negra, una asesina a sueldo que pondrá a prueba la inteligencia de Antonia.

Antonia y Jon se encontrarán en mitad de una red de corrupción y conspiración que se extiende mucho más de lo que podrían haber imaginado, mientras que su relación está en la cuerda floja, debido a una cadena de secretos y desconfianza. Al mismo tiempo, Mentor sigue el rastro de las sospechosas muertes de otras Reinas Rojas por toda Europa, una situación que podría poner en peligro la vida de nuestros dos protagonistas", reza la sinopsis de los nuevos episodios.