La polémica escena de Friends que Matthew Perry se negó a rodar

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Matthew Perry, el actor que interpretó a Chandler Bing en Friends, ha fallecido a los 54 años. Desde que se dio a conocer la noticia de su muerte, los fans han recordado innumerables momentos de una de las series más icónicas de la historia de la televisión. Sin embargo, hay una secuencia que los fans no pueden compartir porque nunca llegó a rodarse, pero que salió a la luz años más tarde.

Cuando Netflix incorporó Friends a su catálogo, un usuario de Reddit descubrió que en la sinopsis de un episodio se describía una trama inexistente. Fue en el episodio 18 de la temporada 7. En él, Ross encontraba a Chandler en un club de striptease masculino.

A raíz de esta secuencia que nunca apareció en la serie, Perry confirmó que sí estaba en el guión y explicó por qué desapareció. En una entrevista concedida a Watch What Happens Live with Andy Cohen en 2017 reconoció que los guionistas escribieron esas escenas pero que él las rechazó. Finalmente, tras llamar para pedir que las eliminasen, los responsables de la serie aceptaron no llevarlas a cabo.

La historia, que era secundaria dentro del episodio, se centraba en que Chandler resultaba ser el cliente del mencionado club, pero por un motivo muy diferente al habitual. El personaje de Perry acudía al local porque le encantaban los sándwiches que preparaban allí, tal y como describía brevemente en la conversación con su amigo.

Se desconoce exactamente por qué el actor se negó a rodar dichas secuencias. Una de las teorías más extendidas entre los fans es que era un acto que, a juicio del intérprete, no encaja con la personalidad de Chandler, quien muchas veces intentaba demostrar su masculinidad, además de presentar actitudes algo homófobas.

Esa es precisamente una de las razones por las que los nuevos espectadores critican Friends, ya que consideran que algunas de sus bromas no han envejecido demasiado bien y que su elenco era poco diverso. En lo referido al mencionado episodio, sea cual sea el motivo de aquella decisión, lo único cierto es que esa trama de Chandler fue eliminada de los guiones de la serie.