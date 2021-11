La última muerte en Armageddon indigna a los fans de The Flash: "Espero sean imaginaciones de Barry Allen"

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

The CW ha emitido un nuevo episodio de Armageddon, evento crossover de cinco episodios que forma parte de la octava temporada de The Flash. El episodio 8x02 ha dejado en shock a los fans, ya que revela la muerte de un personaje clave.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El Equipo Flash intenta demostrarle a Despero (Tony Curran) que Barry Allen (Grant Gustin) no era la causa del futuro fin del mundo. Sin embargo, Despero no queda convencido y anuncia que Barry se volverá loco y se convertirá en un villano después de haber vivido tantas tragedias, algo que ocurriría muy pronto.

Además, en el episodio se revela que Joe West (Jesse L. Martin) está muerto desde hace seis meses y que, a pesar de pronunciar un discurso en su funeral, Barry no parece recordarlo.

Las reacciones no se han hecho esperar y los fans han compartido sus opiniones en Twitter. "Eso ha dolido", admitió un internauta. "El episodio más loco que he visto en mucho tiempo desde el 7x02. Estoy ansioso por ver qué pasa a continuación en The Flash. Y otra cosa, espero que Joe no esté muerto o me enfadaré con los guionistas. No es broma, espero que sean imaginaciones de Barry", dijo un usuario.

Most craziest episode I have seen in a while since S7 Ep 2!!!!! can’t wait to see what happens next on #TheFlash #TheFlashArmageddon and another thing Joe better not be fr dead!!! or I will be angry with the writers no joke so all of that better be Barry imagination. — Marquis (@mjv_2000) November 24, 2021

"Nos han dado otro gran episodio y muchas cosas divertidas y tristes han ocurrido. No creo que Joe esté muerto, es una ilusión y no solo afecta a Barry, también a todos nosotros", dijo otro fan.

PSA: JOE ISNT DEAD THIS IS ALL AN ILLUSION AND ITS NOT JUST AFFECTING BARRY IT HAS GOTTEN TO ALL OF US!!! #TheFlash — dcmmcu (@dcmmcu) November 24, 2021

"Escucha, espero que Joe no esté muerto", pidió una espectadora. "Joe sigue vivo porque yo lo digo", sentenció otro tuitero.

listen joe better not be dead #theflash — 𝓛𝓲𝔃 (@alwaysdislove) November 24, 2021

WTF JOE IS STILL ALIVE BECAUSE I SAID SO!!! #TheFlash — dcmmcu (@dcmmcu) November 24, 2021

Ah, que han matado a Joe West y ni lo mostraron, una foto y ya. Cada vez peor #TheFlash — JeffreyTorresRMCF (@JeffreyTorresTo) November 24, 2021

es que es raro, el actor de joe tiene contrato para la temporada 8 así que su muerte no muerte no me la creo la verdad #theflash — bel. (@belfromkrypton) November 24, 2021

Sigo sin entender por qué demonios harían eso con Joe. Trato de buscarle sentido, PERO NO HAY. #TheFlashArmageddon. #TheFlash — Benny Waffles 🎯 (@waffles_benny) November 24, 2021

The CW emitirá Armageddon: Parte 3 el 30 de noviembre. Las dos últimas entregas se podrán ver los días 7 y 14 de diciembre.