The Flash: Lista de héroes y villanos de Armageddon, el gran crossover de la temporada 8 que tendrá cinco entregas - THE CW

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

The Flash volverá a The CW con el nuevo gran crossover del Arroverso: un especial titulado Armageddon de cinco capítulos que forma parte de la temporada 8. Antes de su estreno el 16 de noviembre, la cadena ha revelado qué superhéroes y villanos aparecerán en los capítulos.

En Armageddon, una poderosa amenaza alienígena llega a la Tierra en circunstancias misteriosas y Barry (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) y el resto del Equipo Flash se ven al límite en una batalla desesperada por salvar el mundo. Pero a medida que se acaba el tiempo y el destino de la humanidad está en juego, Flash y sus compañeros también necesitarán contar con la ayuda de algunos viejos amigos para que las fuerzas del bien triunfen.

Según Deadline, Flash estará acompañado por Javicia Leslie como Batwoman, Brandon Routh como The Atom, Cress Williams como Black Lightning, Chyler Leigh como Sentinel, Kat McNamara como Mia Queen y Osric Chau como Ryan Choi. Tom Cavanagh y Neal McDonough retomarán sus papeles de los villanos Reverse Flash y Damien Darhk respectivamente.

"Otros superhéroes del CWverso se unirán en cada episodio. No será del todo un crossover, pero tendrá una sensación de crossover y la presentación de muchos personajes", adelantó Mark Pedowitz, CEO de The CW, en una rueda de prensa.

"En pocas palabras, serán algunos de los episodios de The Flash más emotivos de la historia. Además, hay momentos verdaderamente épicos y grandes sorpresas para nuestros fans. Y los estamos haciendo a una escala que es más grande y audaz que nuestros episodios de The Flash habituales. Así que sí, Armageddon es mucho más que otra historia de cómic. Será un verdadero evento para los fans de The Flash y el Arrowverso antiguos y nuevos", agregó el showrunner Eric Wallace