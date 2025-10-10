Trepidante tráiler de Mayor of Kingstown temporada 4, con Jeremy Renner en medio del caos

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de Mayor of Kingstown, la serie protagonizada por Jeremy Renner y Edie Falco, llegará a SkyShowtime el próximo 30 de octubre. La ficción ha lanzado un revelador tráiler, que adelanta una letal lucha por el poder repleta de persecuciones a punta de pistola.

En esta nueva entrega, Mike McLusky, a quien da vida Renner, ve amenazado su control sobre Kingstown cuando varios recién llegados compiten por llenar el vacío de poder dejado por los rusos. "Se acabaron los favores. Esta es mi fortaleza. ¿Le ha quedado claro?", amenaza el personaje de Falco a Mike.

Así, tendrá que lidiar con una peligrosa guerra de bandas y evitar que acaben apoderándose de la ciudad. Mientras tanto, con sus seres queridos más en peligro que nunca, Mike debe lidiar con un nuevo y testarudo alcalde para proteger a los suyos, al tiempo que se enfrenta a los demonios de su pasado.

Completan el reparto de Mayor of Kingstown, junto a Renner y Falco, Lennie James, Laura Benanti, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley, Nishi Munshi y Hugh Dillon, que es además cocreador de la serie junto a Taylor Sheridan.

Renner ha sido nominado a dos Oscar a lo largo de su carrera: en la categoría de mejor actor protagonista por el drama bélico En tierra hostil y en la de mejor actor de reparto por su trabajo en el thriller The Town: Ciudad de ladrones. Pero, sin duda, su papel más popular es el de Ojo de Halcón en el Universo Cinematográfico Marvel, al que lleva ligado ya más de una década.