Trepidante tráiler de Ágata y Lola, nueva serie policial de Atresplayer donde los polos opuestos se complementan

Trepidante tráiler de Ágata y Lola, drama policial donde los polos opuestos se complementan - ATRESPLAYER

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Ágata y Lola, serie policial que llega el domingo 12 de julio a atresplayer, estrena tráiler. La ficción explora la relación entre dos mujeres completamente diferentes, la inspectora de policía Lola Castro, a quien da vida Eva Martín y Ágata Díaz, una documentalista de archivo policial que está en el espectro autista, interpretada por Mireia Oriol.

"Tenemos tres casos que podrían estar relacionados", comienza el tráiler, antes de presentar a sus dos protagonistas, Ágata y Lola, que entablan un diálogo en la sala de archivos. En lo que parecía un encuentro casual, la joven policía no solo demuestra conocer el puesto y nombre de su superiora, sino que comienza a explicar todo lo que puede ayudarle a resolver su caso. "¿Se puede saber que haces tú en el archivo?", espeta sorprendida Lola, que decide involucrar a Ágata en sus casos.

Con un ritmo implacable, el tráiler sigue la investigación policial en la que Ágata y Lola se ven envueltas. "¿Cómo lo haces?... ver lo que nadie ve", cuestiona la segunda ante la aparente facilidad de la más joven para desarrollar teorías.

ÁGATA, UNA APUESTA BRILLANTE PERO DE RIESGO PARA LOLA

"Ágata es autista", avisa a Lola uno de sus compañeros, "Ágata es brillante, eso lo que es", responde ella manteniendo su apuesta por el valor de la joven, a pesar del riesgo que conlleva: "Podrían inhabilitarla, y a ti expedientarte".

Junto a Martín (Amar en tiempos revueltos) y Oriol (Alma), el reparto se completa con nombres como Antonio Garrido (Los Protegidos), Eva Fernández (Cuñados), Francis Lorenzo (La caza. Monteperdido) y Xosé A. Touriñán (Cuñados), entre otros. La serie es una producción de Atresmedia en colaboración con Portocabo dirigida por María Togores y Oriol Ferrercon, con Montse García y Alfonso Blanco como productores ejecutivos.