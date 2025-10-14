Eva Martín y Mireia Oriol protagonizarán Ágata y Lola, nueva serie policiaca para el prime time de Antena 3

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Antena 3 ya rueda su nueva serie para el prime time. Se trata de Ágata y Lola, una ficción policiaca protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol. A lo largo de ocho episodios de cincuenta minutos, la producción seguirá los pasos de una inspectora de la Policía Nacional de Vigo y de una brillante documentalista del archivo policial en el espectro autista, que unen fuerzas para resolver crímenes.

Martín, conocida por participar en series como Cristo y rey o Galgos, dará vida Lola Castro, jefa del grupo de homicidios de la policía judicial de Vigo. Su personaje se caracteriza por ser empática, caótica e impulsiva, lo que le hace en muchos casos chocar con la jerarquía del cuerpo policial.

Por su parte Oriol, que ha formado parte de proyectos como Soy Nevenka o Alma, interpreta a Ágata, una joven policía apasionada por la criminología cuya prometedora carrera se ha visto interrumpida tras sufrir un bloqueo durante un operativo, lo que la llevó a su diagnóstico de autismo. Tras este incidente, trabaja relegada en el archivo.

🎬 Eva Martín y Mirela Oriol serán 'Ágata y Lola'



🚔 Dos mujeres muy diferentes que resolverán crímenes juntas en la nueva serie para el Prime Time de @antena3com, que también estará disponible en @atresplayer



▶️ https://t.co/cV8Qil16ds pic.twitter.com/824W47Yhy8 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) October 13, 2025

Una vez que Lola descubra el talento natural de Ágata, se formará un peculiar equipo que resolverá todo tipo de crímenes. A lo largo de la serie, además de resolver casos, aprenden a comprender y respetar sus mundos divergentes, desarrollando una amistad profunda que rompe con los prejuicios y las barreras sociales.

El rodaje de la serie comenzará en las próximas semanas en la ciudad de Vigo y en sus alrededores. Antes de llega al prime time de Antena 3, la serie estará disponible en Atresplayer. La ficción estará dirigida por María Togares (Entre tierras, Los pacientes del Doctor García) y Oriol Ferrer (Entrevías, Weiss y Morales). Ágata y Lola es una producción de Atresmedia en colaboración con Portocabo. Montse García y Alfonso Blanco son los productores ejecutivos de esta ficción.