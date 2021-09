Trailer de Vikingos: Valhalla: Una nueva era de guerreros llega a Netflix

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Uno de los títulos que más expectación han generado dentro de los proyectos que Netflix ha presentado en Tudum es Vikingos: Valhalla, la secuela de la exitosa serie creada por Michael Hirst que, tras seis temporadas, puso punto y final a sus épicas andaduras en diciembre del pasado año.

Ahora el servicio de streaming estrena las primeras imágenes de esta precuela que comienza a principios del siglo XI, unos 100 años después del final de la serie original, y narra las legendarias aventuras de algunos de los vikingos más famosos de la historia: Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada y el rey normando Guillermo el Conquistador.

Unos hombres y mujeres que, según revela este primer adelanto presentado por tres de sus protagonistas, Sam Corlett, Frida Gustavsson y Leo Suter, están dispuestos a dejar su impronta mientras luchan por sobrevivir en un mundo en constante evolución.

"Decidimos que Valhalla no podía continuar con la historia de mi serie porque me había ocupado, de una forma u otra, de casi todos mis personajes principales y no quería inventar otros nuevos", explicó Michael Hirst. "Quiero asegurarme de que seguirá teniendo las mismas cualidades, pero también poseerá otras para distinguir ambas series: que esté llena de poesía y espiritualidad y también que ames a los personajes", adelantó.