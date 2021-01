El futuro de Vikingos tras el final de la temporada 6B: ¿Habrá 7ª temporada? ¿Qué es Valhalla?

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

El apoteósico final de la segunda parte de la sexta temporada de Vikingos (Vikings) ha supuesto el final de la conocida como "saga de Ragnar Lothbrok". El viaje del legendario guerrero de Kattegat y sus descendientes ha llegado a su fin, pero eso no significa que la historia de los conquistadores nórdicos haya terminado.

Basada libremente en las sagas nórdicas e irlandesas de la historia, Vikingos comenzó en torno al año 793 con la historia de Ragnar Lothbrok, para más tarde explorar varias décadas de las aventuras de los fieros conquistadores a través de sus hijos, tanto con Lagertha como con Aslaug.

Tras la muerte de Ragnar en la temporada 4, la trama se centró en Bjorn Piel de Hierro y sus esfuerzos por convertirse en el rey de Noruega mientras repelía los ataques de los vikingos de Rusia, con ayuda de Ivar y Hvitserk. Mientras, el segundo hijo mayor de Ragnar condujo a un grupo de colonos a través del océano para encontrar lo que ellos denominan la Tierra Dorada, conocida ahora como Norteamérica.

Tal y como ya adelantó el creador de Vikings, Michael Hirst, en una entrevista en 2019 con Variety, la serie estaba enfocada a "escribir la saga de Ragnar Lothbrok y sus hijos", que ha ocupado un total de 6 temporadas y 89 episodios. A partir de ahí, Vikingos: Valhalla comenzará una nueva era, en la que las siguientes generaciones de guerreros escandinavos se enfrentarán a problemas muy diferentes a los de sus antepasados.

NO HABRÁ TEMPORADA 7 DE VIKINGS

"Siempre supe a dónde quería que llegara la serie, y más o menos dónde terminaría si me dieran la oportunidad. Lo que estaba tratando de hacer era escribir la saga de Ragnar Lothbrok y sus hijos", explicó el creador a Variety, antes de añadir los motivos por los que no habrá 7ª temporada de Vikingos.

"Después de 6 temporadas y 89 episodios, eso es lo que finalmente sentí que había hecho. Dejamos de filmar el episodio final en noviembre del año pasado y sentí que había dicho todo lo que necesitaba decir sobre Ragnar y sus hijos. Ya conté mi saga", añadió Hirst.

El final de Vikingos ha dejado algunos caminos interesantes abiertos de cara a Valhalla, sobre todo en lo referente al nuevo mundo. La serie spin-off se situará 100 años después de su predecesora, y continuará narrando, libremente, la historia de conquistas de los pueblos nórdicos.

No son muchos los detalles que se conocen de la trama de Valhalla, salvo que se ambientará un siglo después de la "saga de Ragnar", y que narrará la historia de otros famosos personajes históricos como Erik el Rojo o Harald Hadrada. El spin-off de Vikings fue adquirido por Netflix, siguiendo la estela de otro de sus exitos, The Last Kingdom.

FECHA DE ESTRENO Y CASTING DE VALHALLA

Mientras que Vikingos cubrió los comienzos de la conquista de Inglaterra por parte de los pueblos nórdicos, Valhalla se centrará en el declive de dicha sociedad. Al igual que su predecesora, se tomará libertades a la hora de señalar fechas específicas, pero se espera que narre las aventuras de Erik el Rojo (muerto en torno al año 1003), su hijo Leif (fallecido en 1020), y el rey normando Guillermo el Conquistador, nacido alrededor de 1028.

Dado el tiempo que ha pasado, todos los protagonistas de Vikings estarán muertos en Valhalla, pero su legado seguirá muy vivo. "Siempre que se encuentran en el salón de Kattegat, hablan de los mismos personajes que solían sentarse en esa mesa", explicó Hirst a Collider. "De Ragnar, Lagertha, Bjorn e Ivar, que ahora son personajes míticos incluso dentro de la serie", aseguró.

En cuanto al elenco que protagonizará Vikings, What's On Netflix ha revelado en sus redes sociales que la serie contará con Kenneth Christensen (The Last Kingdom), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Juego de tronos), Frida Gustavsson (The Witcher) y David Oakes (Los Borgia), entre otros.

Vikingos: Valhalla comenzó a filmarse en el verano de 2020, tras el parón provocado en la industria por la crisis de coronavirus, y está previsto que llegue a Netflix a finales de 2021.